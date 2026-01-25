Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 25 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 25 जनवरी 2026 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 25 January 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, साथी से खुलकर बात करें। धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें।

वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी में स्थिरता रहेगी, व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य: खानपान संतुलित रखें।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें। मिथुन (Gemini) करियर: नई नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है।

लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है। धन: अचानक खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: नींद की कमी से परेशानी हो सकती है।

उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें। कर्क (Cancer) करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा।

लव: प्रेमियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। सिंह (Leo) करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।

लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। धन: निवेश से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: काम में एकाग्रता बढ़ेगी।

लव: रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है। धन: धन की बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला (Libra) करियर: साझेदारी में लाभ के योग हैं। लव: प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा।

धन: आय में वृद्धि संभव है। स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें। उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। लव: रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius) करियर: यात्रा से लाभ होगा। लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: आज केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn) करियर: मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लव: प्रेम जीवन के रिश्तों में गंभीरता आएगी।

धन: धन संचय के योग हैं। स्वास्थ्य: हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू होगा। लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी।

धन: खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: पानी अधिक पिएं। उपाय: गरीबों को दान करें।

मीन (Pisces) करियर: कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। लव: परिवारजन तथा प्रे‍म संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।