Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 25 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 25 June 2026 : करियर: आज आपको नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। लव: प्रेमी साथी के साथ तालमेल बनाना आवश्यक।

2. वृषभ (Taurus) करियर: कार्यस्थल में कलीग्स के सहयोग से पुराना प्रोजेक्ट पूरा होगा।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धन: निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: पाचन क्रिया पर ध्यान दें।

उपाय: पीपल के वृक्ष की पूजा करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: नौकरी या बिजनेस में लाभकारी अवसर।

लव: दोस्ती और रोमांस में मधुरता रहेगी। धन: अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: शनिदेव की पूजा करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: सहकर्मियों के साथ सहयोग जरूरी रहेगा।

लव: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: पेट और किडनी की देखभाल करें।

उपाय: दूध में गुड़ मिलाकर सेवन करें। 5. सिंह (Leo) करियर: मेहनत का फल मिलेगा, नौकरीपेशा का प्रमोशन संभव।

लव: प्रेम जीवन में नई शुरुआत होगी। धन: आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी। स्वास्थ्य: ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा।

6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर नए अवसर मिल सकते हैं, फिर भी सतर्क रहें। लव: प्रेमीजन भावनाओं में स्पष्टता लाएं।

धन: निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: थकान और तनाव से बचें। उपाय: भगवान गणेश को फूल अर्पित करें।

7. तुला (Libra) करियर: टीम वर्क में सफलता आपके हिस्से आयेगी। लव: प्रेम और दोस्ती में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: कारोबार से धन लाभ के योग है। स्वास्थ्य: आंखों और कानों की सुरक्षा रखें। उपाय: नीले वस्त्र पहनें या हनुमान चालीसा का पाठ करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरी में कठिनाइयों का सामना करेंगे, विजय संभव होगी।

लव: प्यार में भावनाएं गहरी होंगी। धन: अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। स्वास्थ्य: रक्त संबंधित समस्याओं पर ध्यान।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: यात्रा या विदेश से लाभ होगा।

लव: साथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलें। धन: पुराने निवेश से लाभ होगा। स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्का दर्द आज संभव है।

उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें,पी ले फूल चढ़ाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: कार्य में मेहनत रंग लाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

लव: प्रेम जीवन में सावधानी रखें। धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का ध्यान रखें।

उपाय: शनि व्रत करें, काले तिल का दान करें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: नई योजनाओं में सफलता और सहयोग मिलेगा।

लव: दोस्ती और प्रेम में सामंजस्य बना रहेगा। धन: अनियमित खर्च से बचें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करें।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगायें। 12. मीन (Pisces) करियर: छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन सुखमय बना रहेगा। धन: कारोबार से धन की आवक होगी। स्वास्थ्य: आंखों और त्वचा का ध्यान रखें।