Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अप्रैल, 2026)
दैनिक राशिफल: 26 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (10:31 IST)
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 26 April 2026 करियर: कारोबार तथा जॉब में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज पेट खराब होने की समस्या हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।
लव: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: लव मैरिज वाले घर में खुशी का माहौल होगा।
धन: अचल संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
लव: रिश्तों में नया उत्साह महसूस करेंगे।
धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा, योग का सहारा लें।
उपाय: मंदिर में इत्र का दान करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नौकरी में आय के नए स्रोत खुलेंगे।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: धन निवेश में जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है।
स्वास्थ्य: थकान की शिकायत हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरी में बड़ा अवसर मिल सकता है।
लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या बढ़ सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा।
लव: विवाद की स्थिति बन सकती है।
धन: शेयर बाजार से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: अचानक धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द में सावधानी बरतें।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नौकरी लोगों के लिए दिन व्यस्त रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
धन: पुरानी उधारी वापस मिल सकती है।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: पुराने दोस्त से मुलाकात प्रेम संबंधों में बदल सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: रात को हल्का भोजन करें।
उपाय: काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: रचनात्मक कार्यों में नाम और पैसा दोनों कमाएंगे।
लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है।
धन: आज धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें और फल खाएं।
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