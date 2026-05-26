Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 मई, 2026)
दैनिक राशिफल: 26 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Tue, 26 May 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Mon, 25 May 2026 (14:40 IST)
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 26 May 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा
धन: निवेश के लिए दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं, धैर्य रखें।
लव: जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद सुलझेंगे।
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: आज रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं।
लव: लव पार्टनर से उपहार मिल सकता है।
धन: संपत्ति खरीदने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे।
लव: अहंकार के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है।
धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
6. कन्या (Virgo)
करियर: विदेश से नौकरी के ऑफर आ सकते हैं।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: लॉटरी या शेयर बाजार में लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान रह सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से दूर रहें।
लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल के प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
धन: भूमि में निवेश करना शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: आज आपके करियर में नया मोड़ लाएगा।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: आज गृह उपयोगी खरीदारी करना बहुत शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: लिवर या शुगर के मरीज अपना विशेष ध्यान रखें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप इसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे।
लव: जीवन में पुराने प्रेम की वापसी हो सकती है।
धन: पुराने निवेश से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द की संभावना है।
उपाय: शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: सोशल मीडिया के जरिए किसी खास से बातचीत शुरू हो सकती है।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुलेंगे।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन महसूस होगा।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: शोध और तकनीकी कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत गहरा होगा।
धन: आज गुरु की कृपा से धन की कमी नहीं होगी।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम हो सकता है।
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