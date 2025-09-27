Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 27 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (07:04 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 27 September 2025 : करियर: आज आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, प्रोजेक्ट में प्रगति के अवसर मिलेंगे। टीम में सामंजस्य बनाए रखें।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। धन: आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। निवेश सोच-समझ कर करें।

वृषभ (Taurus) करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। सहयोग मिलेगा। लव: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, संचार बढ़ाएं।

धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: दिमाग को शांत रखें, योग करें।

उपाय: दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं, सफेद रंग का उपयोग करें। मिथुन (Gemini) करियर: आपकी रचनात्मकता काम आएगी, नए अवसर मिलेंगे।

लव: साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा। धन: लाभ होगा, लेकिन खर्च संभालें। स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, पर थकावट से बचें।

उपाय: सफेद रंग की वस्तुएं रखें, देवी का ध्यान करें। कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर चुनौती आ सकती है, धैर्य रखें।

लव: परिवार का सहयोग मिलेगा। धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: शरीर की देखभाल करें।

उपाय: मां को सफेद फूल या चंदन का लेप करें। सिंह (Leo) करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। महत्वपूर्ण निर्णय लें।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। धन: आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य: शरीर सशक्त रहेगा।

उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, आज के दिन सफेद पुष्प अर्पित करें। कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत रंग लाएगी, नए अवसर मिलेंगे। लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी। धन: खर्चों में सावधानी रखें।

तुला (Libra) करियर: काम में सफलता मिलेगी, सहयोग बढ़ेगा। लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: लाभ होगा, लेकिन सोच-समझ कर खर्च करें। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: दूध से बनी मिठाई देवी को अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज निर्णय लेने में सावधानी रखें। लव: परिवार और साथी का समर्थन मिलेगा।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय: सफेद फूल और सफेद वस्त्र पहनें।

धनु (Sagittarius) करियर: योजना बनाकर काम करें, सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य: व्यायाम जरूरी है। उपाय: सफेद रंग की वस्तुएं रखें, देवी मां स्कंदमाता की आराधना करें।

मकर (Capricorn) करियर: जिम्मेदारी बढ़ेगी, मेहनत रंग लाएगी। लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

धन: लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य: आराम भी जरूरी है। उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, मां स्कंदमाता को सफेद पुष्प अर्पित करें।

कुम्भ (Aquarius) करियर: नए विचार काम आएंगे, सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन में खुशियाँ रहेंगी।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: ध्यान व योग करें। उपाय: देवी स्कंदमाता को सफेद रंग की वस्तुएं चढ़ाएं।

मीन (Pisces) करियर: सृजनात्मक काम में सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन में समृद्धि रहेगी।