Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 दिसंबर, 2025)
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 28 December 2025: करियर: नए प्रोजेक्ट पर काम करते समय अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करें।
लव: आज अपने पार्टनर से मिलकर समय बिताने से रिश्ते में और भी प्यार बढ़ेगा।
धन: आज कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग लाभकारी होंगे।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज आप कुछ बड़ा पद हासिल कर सकते हैं।
लव: आज प्रेम संबंधों में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा।
धन: अपनी वित्तीय योजनाओं को एक नई दिशा दें।
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा।
लव: प्रेम में थोड़ी अनबन के दौरान बातचीत में नरम रवैया रखें।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न हो।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: आज चाय का दान करें।
कर्क (Cancer)
करियर: आज करियर में सफलता के रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे।
लव: आज प्यार में संजीदगी बढ़ेगी। खुश रहेंगे।
धन: आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहेगी।
स्वास्थ्य: आज थोड़ी शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: बुधवार को पीले चावल का दान करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं।
सिंह (Leo)
करियर: करियर में बड़े फैसले लेने का समय है, लेकिन इन्हें सोच-समझकर लें।
लव: प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आज आपको वित्तीय रूप से कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य में कोई खास परेशानी आज नहीं होगी।
उपाय: रविवार को सूर्योदय के समय सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पी अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना होगा।
लव: अपने साथी के साथ समझदारी से बात करें।
धन: धन की स्थिति में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: समय पर खाना खाएं और हल्का व्यायाम करें।
तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल की कोई नई परियोजना आपको सफलता की ओर ले जाएगी।
लव: प्रेम संबंधों में प्यार और समर्पण बढ़ेगा।
धन: धन के मामले में स्थिरता रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय: प्रतिदिन गुलाब का फूल मंदिर में चढ़ाएं।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर आपको अचानक कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन संयम बनाए रखें।
धन: आज धन की स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें।
उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी-नारायण की पूजा करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा।
लव: प्रेम में गहरी समझ और सामंजस्य होगा।
धन: आज वित्तीय मामलों में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: सोमवार को शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
मकर (Capricorn)
करियर: आज करियर में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: प्रेम जीवन की छोटी बातें रिश्ते को मजबूत बनाएंगी।
धन: आज बचत पर ध्यान दें और खर्चों को नियंत्रित रखें।
स्वास्थ्य: बढ़ते कार्य के दबाव से थोड़ी राहत और आराम की जरूरत है।
उपाय: गुरुवार से अपना नया कार्य शुरू करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाकर सफलता प्राप्त करेंगे।
लव: प्रेमी साथी से बात करके गलतफहमियों को दूर करें।
धन: आज कारोबार बढ़ने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपकी सफलता को बढ़ा सकता है।
लव: अपने साथी से समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आज धन की स्थिति सामान्य बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।