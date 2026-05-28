Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 28 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 28 May 2026: करियर: नौकरी में अपनी बात रखने का सही समय है। लव: अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा चल सकती है।

धन: धन निवेश में लाभ होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। स्वास्थ्य: मोबाइल का कम प्रयोग करें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: दीर्घकालिक निवेश के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य: गले में खराश या इंफेक्शन की संभावना है।

उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब अर्पित करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: कार्यस्थल पर आपकी बुद्धि की सराहना होगी।

लव: पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है। धन: शेयर बाजार और कमोडिटी से लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: फिट रहने के लिए योग शुरू करें। उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। लव: भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।

धन: भूमि-भवन के सौदों में लाभ होगा। स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार हो सकते हैं। उपाय: चांदी के पात्र से गंगाजल मिश्रित जल पिएं।

5. सिंह (Leo) करियर: आत्मविश्वास के बल पर कठिन कार्यों को आसानी से पूरा करेंगे। लव: लव पार्टनर के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है।

धन: आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा। स्वास्थ्य: हृदय रोगी नियमित टहलें।

6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल से बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: धूप से बचें और स्वच्छता रखें। उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।

7. तुला (Libra) करियर: नए अवसर मिलेंगे लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। लव: रिश्तों में नयापन लाने की कोशिश करेंगे।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा। स्वास्थ्य: पीठ में दर्द हो सकता है। उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: आपकी कार्यक्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी। लव: पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है।

धन: अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। उपाय: हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद बांटें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: करियर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आज का दिन आपके लिए विशेष फलदायी है। स्वास्थ्य: लिवर और पाचन का ख्याल रखें। उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर राजनीति का शिकार हो सकते हैं। लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा।

धन: इस समय बजट बनाकर चलना ही समझदारी होगी। स्वास्थ्य: घुटनों या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: आज गुरु मंत्र का जाप करें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: स्टार्टअप या बिजनेस में नए पार्टनर जुड़ सकते हैं।

लव: सोशल मीडिया पर किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। धन: धन निवेश के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें। उपाय: जरूरतमंदों को अनाज का दान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: प्रेमियों में शांति का माहौल रहेगा। धन: पैतृक संपत्ति के मामले आपके पक्ष में सुलझेंगे।