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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 28 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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A hand depicting the 12 zodiac signs, with a caption for the daily horoscope for 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 28 May 2026 (07:04 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (14:38 IST)
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1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 28 May 2026: करियर: नौकरी में अपनी बात रखने का सही समय है।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा चल सकती है।
धन: धन निवेश में लाभ होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा।
स्वास्थ्य: मोबाइल का कम प्रयोग करें।
उपाय: "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जाप करें।ALSO READ: Vastu tips for gifting watch: बर्थडे पर बच्चों को घड़ी गिफ्ट देने से क्या होता हैं?
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। 
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। 
धन: दीर्घकालिक निवेश के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।
स्वास्थ्य: गले में खराश या इंफेक्शन की संभावना है। 
उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी बुद्धि की सराहना होगी।
लव: पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है। 
धन: शेयर बाजार और कमोडिटी से लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: फिट रहने के लिए योग शुरू करें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
लव: भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। 
धन: भूमि-भवन के सौदों में लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार हो सकते हैं। 
उपाय: चांदी के पात्र से गंगाजल मिश्रित जल पिएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आत्मविश्वास के बल पर कठिन कार्यों को आसानी से पूरा करेंगे। 
लव: लव पार्टनर के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। 
धन: आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा। 
स्वास्थ्य: हृदय रोगी नियमित टहलें।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।ALSO READ: 3 साल बाद आई अधिकमास की पद्मिनी एकादशी, जानें व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पौराणिक कथा
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल से बड़ी उपलब्धि हासिल होगी।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: धूप से बचें और स्वच्छता रखें।
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नए अवसर मिलेंगे लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।
लव: रिश्तों में नयापन लाने की कोशिश करेंगे। 
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: पीठ में दर्द हो सकता है।
उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।

 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपकी कार्यक्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी।
लव: पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है। 
धन: अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। 
उपाय: हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद बांटें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आज का दिन आपके लिए विशेष फलदायी है। 
स्वास्थ्य: लिवर और पाचन का ख्याल रखें। 
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर राजनीति का शिकार हो सकते हैं। 
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा। 
धन: इस समय बजट बनाकर चलना ही समझदारी होगी।
स्वास्थ्य: घुटनों या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज गुरु मंत्र का जाप करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: स्टार्टअप या बिजनेस में नए पार्टनर जुड़ सकते हैं।
लव: सोशल मीडिया पर किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
धन: धन निवेश के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें। 
उपाय: जरूरतमंदों को अनाज का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: प्रेमियों में शांति का माहौल रहेगा।
धन: पैतृक संपत्ति के मामले आपके पक्ष में सुलझेंगे।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत रह सकती है। 
उपाय: मस्तक पर पीला तिलक लगाएं।ALSO READ: Weekly Horoscope May 25 to 31: साप्ताहिक राशिफल 2026, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है नया सप्ताह

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