Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 मई, 2026)
दैनिक राशिफल: 29 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Fri, 29 May 2026 (07:04 IST)
Updated Date: Thu, 28 May 2026 (14:25 IST)
1. मेष (Aries)
Today 29 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज ऑफिस में आपके काम को एक 'मेंटॉर' या गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा।
लव: बात करेंगे तो गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: निवेश के लिए शुभ दिन।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ताजगी रहेगी
2. वृषभ (Taurus)
करियर: काम का बोझ ज्यादा रह सकता है।
लव: घर की शांति के लिए थोड़ा झुकना पड़े तो संकोच न करें।
धन: उधारी देने से आज बचना चाहिए।
स्वास्थ्य: गले और फेफड़ों का ख्याल रखें।
उपाय: चीनी, चावल जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: अपनी 'कम्युनिकेशन स्किल' का फायदा उठाएं।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर हंसी-मजाक का माहौल रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत सामने आएंगे।
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहेगा।
लव: परिवार में किसी बुजुर्ग की बात को लेकर तनाव हो सकता है, शांति बनाए रखें।
धन: संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: अपनी टीम पर भरोसा रखें, सफलता सामूहिक होगी।
लव: पार्टनर से अपनी भावनाएं साझा करें।
धन: खर्चों की लिस्ट लंबी हो सकती है।
स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।
6. कन्या (Virgo)
करियर: छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान देने से आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी।
लव: प्रेम संबंधों में आज 'इगो' को बीच में न आने दें।
धन: बचत की योजना सफल होगी।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी पुरानी याद को ताजा करेंगे।
धन: धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी।
स्वास्थ्य: शुगर और बीपी के मरीज सावधानी बरतें।
उपाय: किसी गरीब को दही या दूध का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज आपको अपनी मेहनत का श्रेय नहीं मिलेगा।
लव: पुरानी बातों को कुरेदने से बचें।
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: आज के दिन का सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: आभूषण की खरीदारी के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता।
स्वास्थ्य: आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: प्राथमिकताओं की एक लिस्ट बनाएं और एक-एक करके काम निपटाएं।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे आपका बोझ कम होगा।
धन: धन का लेन-देन आज लिखित में ही करें।
स्वास्थ्य: घुटनों में तकलीफ हो सकती है।
उपाय: पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नए विचार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको दूसरों से आगे ले जाएगा।
लव: नए संबंध बन सकते हैं।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक तंगी दूर होगी।
स्वास्थ्य: वायु विकार की समस्या हो सकती है।
उपाय: काले तिल का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: दूसरों की बातों में आकर अपना फैसला न बदलें।
लव: पार्टनर के प्रति समर्पण बढ़ेगा।
धन: भविष्य के लिए बड़ा निवेश करने की योजना बनेगी।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या थकान रह सकती है।
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