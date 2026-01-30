rashifal-2026

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 30 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (07:03 IST)

1. मेष (Aries)

Today 30 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज बॉस आपकी मेहनत से प्रभावित होंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।ALSO READ: Weekly Rashifal 2026: साप्ताहिक राशिफल (26 जनवरी से 01 फरवरी 2026): जानिए इस सप्ताह आपके सितारे क्या कहते हैं!
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धैर्य रखें।
लव: परिवार और साथी के बीच संतुलन बनाने में सफल रहेंगे।
धन: अनावश्यक खर्चों पर आज रोक लगाएं। 
स्वास्थ्य: गर्दन या कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं।

 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ है।
लव: लव पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें।
उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग डालें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: धन की बचत भविष्य के लिए लाभदायक होगी।
स्वास्थ्य: अपने खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय: आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा।
उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
6. कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस में सिर्फ अपने काम पर फोकस करें।
लव: पार्टनर के साथ मनमुटाव दूर होगा। डिनर डेट का प्लान बन सकता है।
धन: आज आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: आज शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: श्री गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें।ALSO READ: Work From Home: घर में इस दिशा में बैठकर करेंगे काम, तो करियर में मिलेगी दोगुनी तरक्की
 

7. तुला (Libra)

करियर: कारोबारियों को बिजनेस में नई पार्टनरशिप फलदायी होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी खास विषय पर चर्चा हो सकती है।
धन: लग्जरी आइटम पर आज धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है।
उपाय: सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरी में कड़ा परिश्रम करना होगा, तभी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे।
लव: साथी पर शक करने से बचें, रिश्ते में दरार आ सकती है।
धन: आज अचानक धन हानि के योग हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए काढ़ा पिएं।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: आज बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलेगी।
धन: नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से बहुत शांति महसूस करेंगे।
उपाय: गुरुवार को चने की दाल का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है।
लव: पुरानी यादें ताजा होंगी। रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे।
धन: व्यापारिक यात्रा से आर्थिक लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: तकनीकी क्षेत्र के जातकों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: सोशल मीडिया के जरिए किसी खास से मुलाकात संभव है।
धन: धन का आगमन होगा, लेकिन निवेश में रिस्क न लें।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण एलर्जी हो सकती है।
उपाय: देवी दुर्गा के मंत्र का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: विदेशों से जुड़े व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। 
धन: बचत करने की योजना सफल होगी। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।ALSO READ: माघ पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा

