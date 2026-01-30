Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 30 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (07:03 IST)

1. मेष (Aries) Today 30 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज बॉस आपकी मेहनत से प्रभावित होंगे। लव: पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धैर्य रखें। लव: परिवार और साथी के बीच संतुलन बनाने में सफल रहेंगे।

धन: अनावश्यक खर्चों पर आज रोक लगाएं। स्वास्थ्य: गर्दन या कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं। 3. मिथुन (Gemini) करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ है।

लव: लव पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें। उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग डालें।

4. कर्क (Cancer) करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: धन की बचत भविष्य के लिए लाभदायक होगी। स्वास्थ्य: अपने खान-पान का ध्यान रखें। उपाय: आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo) करियर: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। लव: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं। स्वास्थ्य: पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा।

उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें। 6. कन्या (Virgo) करियर: ऑफिस में सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। 6. कन्या (Virgo)

लव: पार्टनर के साथ मनमुटाव दूर होगा। डिनर डेट का प्लान बन सकता है। धन: आज आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।

7. तुला (Libra) करियर: कारोबारियों को बिजनेस में नई पार्टनरशिप फलदायी होगी। लव: लव पार्टनर के साथ किसी खास विषय पर चर्चा हो सकती है।

धन: लग्जरी आइटम पर आज धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है।

उपाय: सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरी में कड़ा परिश्रम करना होगा, तभी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे।

लव: साथी पर शक करने से बचें, रिश्ते में दरार आ सकती है। धन: आज अचानक धन हानि के योग हैं। स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए काढ़ा पिएं।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: आज बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। धन: नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से बहुत शांति महसूस करेंगे।

उपाय: गुरुवार को चने की दाल का दान करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है।

लव: पुरानी यादें ताजा होंगी। रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे। धन: व्यापारिक यात्रा से आर्थिक लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है। उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: तकनीकी क्षेत्र के जातकों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। लव: सोशल मीडिया के जरिए किसी खास से मुलाकात संभव है।

धन: धन का आगमन होगा, लेकिन निवेश में रिस्क न लें। स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण एलर्जी हो सकती है।

उपाय: देवी दुर्गा के मंत्र का जाप करें। 12. मीन (Pisces) करियर: विदेशों से जुड़े व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं।

लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। धन: बचत करने की योजना सफल होगी। स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है।