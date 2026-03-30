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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 30 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (07:05 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (14:50 IST)
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1. मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 30 March 2026: करियर: आज कार्यस्थल पर नए अवसर आ सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है।
धन: आज अचानक आने वाले बड़े खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: आज आराम और ध्यान करें।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें, यह मानसिक शांति देगा।ALSO READ: महावीर जयंती पर करें ये 5 कार्य, मिलेगा सुख और शांति का आशीर्वाद
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: किसी पुराने कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव: प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर समझदारी से काम लें।
धन: अनावश्यक खर्च से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: किसी बीमारी का सामना कर सकते हैं।
उपाय: लक्ष्मी माता की पूजा में सफेद रंग का प्रयोग करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर मानसिक तनाव हो सकता है।
लव: रिश्तों में भावनात्मक अप-डाउन हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: श्री गणेश की पूजा करें। 
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी।
लव: आज लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे।
धन: कारोबार में धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य:शरीर को आराम देने के लिए समय निकालें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी आज कार्यस्थल पर मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों की कोई छोटी समस्या हल हो सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य बनी रहेगी।
उपाय: गाय को पालक खिलाएं।ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल: आपके मूलांक के आधार पर जानें 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के अहम अवसर
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको सफलता मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं।
धन: अचानक बढ़ते खर्चों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: आज शारीरिक आराम की जरूरत महसूस होगी।
उपाय: श्री गणेश की पूजा करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकता है।
लव: प्रेम रिश्तों में संतुलन अच्छा रहेगा। 
धन: कारोबार में आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें। 
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज कार्यस्थल की समस्या का धैर्य से सामना करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: परिवार में किसी की सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: आज सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे।
लव: प्रेमी जोड़ें आज पार्टनर के साथ खुशहाल समय बिताएंगे।
धन: कारोबारी अधिक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: आपकी हेल्थ में कुछ बाधा आ सकती हैं।
उपाय: आज सफेद रंग का प्रयोग करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यस्थल पर आज बड़ी योजनाओं पर ध्यान दें।
लव: लव पार्टनर से अच्छे संवाद होंगे।
धन: बढ़ते खर्चों पर आज नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: शनिदेव की पूजा करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नौकरीपेशा के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और प्यार बढ़ेगा।
धन: व्यापारियों को धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगीस 
उपाय: आज नीले रंग का प्रयोग करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आज किसी अप्रत्याशित खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: आज ज्यादा तनाव न लें।
उपाय: आज सफेद रंग का प्रयोग करें।ALSO READ: Palm Sunday 2026: पाम संडे कब है और क्यों मनाया जाता है?

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