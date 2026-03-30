Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 30 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 30 March 2026: करियर: आज कार्यस्थल पर नए अवसर आ सकते हैं। लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: किसी पुराने कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं। लव: प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर समझदारी से काम लें।

धन: अनावश्यक खर्च से बचने की कोशिश करें। स्वास्थ्य: किसी बीमारी का सामना कर सकते हैं। उपाय: लक्ष्मी माता की पूजा में सफेद रंग का प्रयोग करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज कार्यस्थल पर मानसिक तनाव हो सकता है। लव: रिश्तों में भावनात्मक अप-डाउन हो सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: श्री गणेश की पूजा करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी।

लव: आज लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे। धन: कारोबार में धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य:शरीर को आराम देने के लिए समय निकालें। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo) करियर: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी आज कार्यस्थल पर मिल सकती है। लव: प्रेम संबंधों की कोई छोटी समस्या हल हो सकती है।

6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर आपको सफलता मिल सकती है। लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं।

धन: अचानक बढ़ते खर्चों में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: आज शारीरिक आराम की जरूरत महसूस होगी।

उपाय: श्री गणेश की पूजा करें। 7. तुला (Libra) करियर: आज कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकता है।

लव: प्रेम रिश्तों में संतुलन अच्छा रहेगा। धन: कारोबार में आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज कार्यस्थल की समस्या का धैर्य से सामना करेंगे। लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य: परिवार में किसी की सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

उपाय: हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: आज सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे।

लव: प्रेमी जोड़ें आज पार्टनर के साथ खुशहाल समय बिताएंगे। धन: कारोबारी अधिक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: आपकी हेल्थ में कुछ बाधा आ सकती हैं। उपाय: आज सफेद रंग का प्रयोग करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर आज बड़ी योजनाओं पर ध्यान दें। लव: लव पार्टनर से अच्छे संवाद होंगे।

धन: बढ़ते खर्चों पर आज नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। उपाय: शनिदेव की पूजा करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरीपेशा के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा। लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और प्यार बढ़ेगा।

धन: व्यापारियों को धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगीस उपाय: आज नीले रंग का प्रयोग करें।

12. मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त होगी। लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।