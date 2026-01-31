Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 31 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 31 जनवरी 2026 (07:03 IST)

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 31 January 2026 : करियर: आज दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बना रहेगा

धन: अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: सिरदर्द से बचने के लिए भरपूर नींद लें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। लव: सिंगल लोगों को नया साथी मिल सकता है।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: अधिक बाहर के खाने से बचें। उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मदद मिलेगी। लव: लव पार्टनर बातचीत में वाणी पर नियंत्रण रखें।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, व्यर्थ खर्च न करें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा, मेडिटेशन करें।

उपाय: उगते सूर्य को जल का अर्घ्य दें। 4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। धन: शेयर बाजार में सोच-समझकर निवेश करें। स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 5. सिंह (Leo) करियर: लीडरशिप क्वालिटी के कारण आप चर्चा में रहेंगे।

लव: अहंकार को अपने प्रेम रिश्ते के बीच न आने दें। धन: सरकारी कामों से धन लाभ होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे। उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। 6. कन्या (Virgo) करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है।

लव: दूर की रिश्तेदारी प्रेम में बदल सकती है। धन: आकस्मिक खर्चों के लिए तैयार रहें। स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

7. तुला (Libra) करियर: काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी।

धन: संपत्ति खरीदने की योजना सफल होगी। स्वास्थ्य: आंखों का ख्याल रखें, ठंडे पानी से धोएं।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: साथी की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं। धन: उधार लेनदेन से बचें, पैसा फंस सकता है। स्वास्थ्य: अपनी डाइट में बदलाव करें।

उपाय: आज शिव मंत्रों का जाप करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: छात्रों को बाहरी इंटरव्यू में लाभ होगा।

लव: किसी को प्रपोज करने के लिए आज का दिन उत्तम है। धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, बचत बढ़ेगी। स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: कपड़े के कारोबार से जुड़े लोगों को भारी मुनाफा होगा।

लव: घर वालों को पार्टनर से मिलवाने का सही समय है। धन: पुराने निवेश से लाभ होगा। स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा।

लव: रिश्तों में विश्वास की कमी महसूस हो सकती है। धन: धन के मामले में आज आप भाग्यशाली रहेंगे।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या थकान हो सकती है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 12. मीन (Pisces) करियर: कारोबारियों को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।

लव: रोमांटिक शाम बीतेगी, उपहार मिल सकता है। धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, बजट बनाकर चलें।