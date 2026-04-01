Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (1 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
दैनिक राशिफल का सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 01 Apr 2026 (07:02 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (14:23 IST)
google-news

1. मेष (Aries)

Today 01 April 2026 horoscope in Hindi : करियर: अप्रैल माह के शुरुआत में काम का दबाव रहेगा, लेकिन मध्य तक स्थितियां सुधरेंगी। 
लव:  अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: भोलेनाथ को प्रतिदिन जल अर्पित करें।ALSO READ: मंगल-शनि की युति से बनेगा ज्वालामुखी योग, दुनिया में हो सकती हैं ये 5 बड़ी घटनाएं
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। 
धन: निवेश के लिए समय उत्तम है, खासकर प्रॉपर्टी में।
स्वास्थ्य: गले या कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: पीपल वृक्ष में जल दें।

 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: संवाद के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शानदार दिन है। 
लव: पुराने मित्र से प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं।
धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें, थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवजी को सफेद पुष्प अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें और ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।
लव: परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है। 
धन: खर्च बढ़ेंगे, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं।
उपाय: दुर्गा चालीसा पढ़ें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
लव: दांपत्य जीवन में खुशियां रहेंगी। 
धन: भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन धूप से बचें।
उपाय: गुलाब के पुष्प का पौधा लगाएं।ALSO READ: यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म की भविष्‍वाणी: क्या यही है 'कयामत' की लड़ाई?
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी में बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत है।
लव: रिश्तों में समझदारी दिखाएं। वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: बचत करने में सफल रहेंगे। पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव संभव है।
उपाय: गौ माता की सेवा करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय अच्छा है।
लव: विवाह के बंधन में बंध सकते हैं।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: गरीबों को शीतल जल या मौसमी फल दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपकी मेहनत का फल थोड़े इंतजार के बाद मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। 
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: चोट लगने का भय है, वाहन सावधानी से चलाएं।
उपाय: मां दुर्गा के दर्शन करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा और शोध से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। 
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: धार्मिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: ताजे फलों का सेवन करें।
उपाय: हनुमान मंदिर में दीया अर्पित करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का बोझ रहेगा लेकिन आप उसे कुशलता से संभाल लेंगे।
लव: घर-परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। 
धन: भूमि-भवन से जुड़े मामलों में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: घुटनों या हड्डियों की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: छोटे भाई-बहनों का सहयोग करियर में मील का पत्थर साबित होगा।
लव: अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।
धन: ऑनलाइन काम करने वालों को मुनाफा होगा।
स्वास्थ्य: गले और श्वसन तंत्र का ध्यान रखें।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: बैंकिंग और मार्केटिंग वालों के लिए समय श्रेष्ठ है।
लव: परिवार में खुशहाली रहेगी। उपहारों का लेन-देन होगा।
धन: निवेश के लिए माह का पहला दिन बहुत शुभ है।
स्वास्थ्य: खान-पान का संतुलन बनाए रखें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक शांति देगा।ALSO READ: Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जयंती पर क्या करें और क्या नहीं करें?

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

01 April Birthday: आपको 1 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels




Hanuman Chalisa In Hindi
Hanuman Chalisa In Hindi