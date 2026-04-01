Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (1 अप्रैल, 2026)
दैनिक राशिफल: 01 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Wed, 01 Apr 2026 (07:02 IST)
Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (14:23 IST)
1. मेष (Aries)
Today 01 April 2026 horoscope in Hindi : करियर: अप्रैल माह के शुरुआत में काम का दबाव रहेगा, लेकिन मध्य तक स्थितियां सुधरेंगी।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या मानसिक तनाव हो सकता है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा।
धन: निवेश के लिए समय उत्तम है, खासकर प्रॉपर्टी में।
स्वास्थ्य: गले या कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: पीपल वृक्ष में जल दें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: संवाद के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शानदार दिन है।
लव: पुराने मित्र से प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं।
धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें, थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवजी को सफेद पुष्प अर्पित करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें और ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।
लव: परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है।
धन: खर्च बढ़ेंगे, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं।
उपाय: दुर्गा चालीसा पढ़ें।
5. सिंह (Leo)
करियर: व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
लव: दांपत्य जीवन में खुशियां रहेंगी।
धन: भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन धूप से बचें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नौकरी में बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत है।
लव: रिश्तों में समझदारी दिखाएं। वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: बचत करने में सफल रहेंगे। पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव संभव है।
उपाय: गौ माता की सेवा करें।
7. तुला (Libra)
करियर: नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय अच्छा है।
लव: विवाह के बंधन में बंध सकते हैं।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: गरीबों को शीतल जल या मौसमी फल दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आपकी मेहनत का फल थोड़े इंतजार के बाद मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: चोट लगने का भय है, वाहन सावधानी से चलाएं।
उपाय: मां दुर्गा के दर्शन करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: शिक्षा और शोध से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: धार्मिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: ताजे फलों का सेवन करें।
उपाय: हनुमान मंदिर में दीया अर्पित करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: काम का बोझ रहेगा लेकिन आप उसे कुशलता से संभाल लेंगे।
लव: घर-परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं।
धन: भूमि-भवन से जुड़े मामलों में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: घुटनों या हड्डियों की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: छोटे भाई-बहनों का सहयोग करियर में मील का पत्थर साबित होगा।
लव: अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।
धन: ऑनलाइन काम करने वालों को मुनाफा होगा।
स्वास्थ्य: गले और श्वसन तंत्र का ध्यान रखें।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: बैंकिंग और मार्केटिंग वालों के लिए समय श्रेष्ठ है।
लव: परिवार में खुशहाली रहेगी। उपहारों का लेन-देन होगा।
धन: निवेश के लिए माह का पहला दिन बहुत शुभ है।
स्वास्थ्य: खान-पान का संतुलन बनाए रखें।