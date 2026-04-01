Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (1 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 01 April 2026 horoscope in Hindi : करियर: अप्रैल माह के शुरुआत में काम का दबाव रहेगा, लेकिन मध्य तक स्थितियां सुधरेंगी।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। धन: आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। धन: निवेश के लिए समय उत्तम है, खासकर प्रॉपर्टी में।

स्वास्थ्य: गले या कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय: पीपल वृक्ष में जल दें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: संवाद के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शानदार दिन है।

लव: पुराने मित्र से प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं। धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें, थकान महसूस हो सकती है। उपाय: शिवजी को सफेद पुष्प अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें और ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।

लव: परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है। धन: खर्च बढ़ेंगे, बजट बनाकर चलें। स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं।

उपाय: दुर्गा चालीसा पढ़ें। 5. सिंह (Leo) करियर: व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

लव: दांपत्य जीवन में खुशियां रहेंगी। धन: भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक धन लाभ के योग हैं।

6. कन्या (Virgo) करियर: नौकरी में बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत है। लव: रिश्तों में समझदारी दिखाएं। वाणी पर नियंत्रण रखें।

धन: बचत करने में सफल रहेंगे। पुराने निवेश से लाभ होगा। स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव संभव है।

उपाय: गौ माता की सेवा करें। 7. तुला (Libra) करियर: नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय अच्छा है।

लव: विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।

उपाय: गरीबों को शीतल जल या मौसमी फल दान करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: आपकी मेहनत का फल थोड़े इंतजार के बाद मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य: चोट लगने का भय है, वाहन सावधानी से चलाएं।

उपाय: मां दुर्गा के दर्शन करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: शिक्षा और शोध से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन: धार्मिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: ताजे फलों का सेवन करें।

उपाय: हनुमान मंदिर में दीया अर्पित करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: काम का बोझ रहेगा लेकिन आप उसे कुशलता से संभाल लेंगे।

लव: घर-परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। धन: भूमि-भवन से जुड़े मामलों में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: घुटनों या हड्डियों की समस्या हो सकती है। उपाय: सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: छोटे भाई-बहनों का सहयोग करियर में मील का पत्थर साबित होगा। लव: अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।

धन: ऑनलाइन काम करने वालों को मुनाफा होगा। स्वास्थ्य: गले और श्वसन तंत्र का ध्यान रखें।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। 12. मीन (Pisces) करियर: बैंकिंग और मार्केटिंग वालों के लिए समय श्रेष्ठ है।

लव: परिवार में खुशहाली रहेगी। उपहारों का लेन-देन होगा। धन: निवेश के लिए माह का पहला दिन बहुत शुभ है।