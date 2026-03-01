Festival Posters

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का रंगीन फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (07:03 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (15:06 IST)
1. मेष (Aries)

Today 01 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: रविवार होने के बावजूद व्यापारिक मीटिंग्स सफल रहेंगी। 
लव: जीवनसाथी के साथ बाहर जाने का प्लान बनेगा।
धन: अचानक धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: व्यायाम करते समय सावधानी बरतें।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। 
लव: सिंगल लोग किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा। 
स्वास्थ्य: आज ताजे फलों का सेवन करें।
उपाय: किसी मंदिर में कपूर जलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों पर ज्यादा भरोसा करने से बचें।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। 
धन: ऑनलाइन शॉपिंग में अधिक पैसा खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कला से संबंधित पुराने प्रोजेक्ट्स सफल होंगे।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। 
धन: पड़ोसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर टीम का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह महसूस होगा। 
धन: धन को लेकर महीने के अंत में परेशानी हो सकती है।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
उपाय: तांबे के लोटे से जल दान करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अनुकूल है।
लव: छोटी-छोटी बातों को तूल न दें। 
धन: आर्थिक निवेश के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को अनाज खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी।
लव: प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे।
धन: लग्जरी चीजों पर पैसा खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: फिटनेस के प्रति जागरूक रहेंगे। 
उपाय: आज श्री सूक्तम का पाठ लाभकारी रहेगा।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।
लव: परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।
धन: रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। 
स्वास्थ्य: दांतों या गले में समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। 
धन: भविष्य के लिए धन की बचत करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: आज घर का बना सादा भोजन करें।
उपाय: पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आपको अपने कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत है।
लव: पार्टनर के साथ चल रहे विवाद खत्म होंगे। 
धन: अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: आज पेट खराब रह सकता है।
उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर नेटवर्किंग से लाभ होगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: शेयर बाजार या लॉटरी में लाभ के संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: मोबाइल/लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो अवसर मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर से अपनी बात स्पष्ट कहें।
धन: अटके हुए काम पूरे होने से धन की आवक बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से बचने के लिए काढ़ा लें।
उपाय: पीले रुमाल में हल्दी की गांठ रखकर पास रखें।

