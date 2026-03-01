Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 01 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: रविवार होने के बावजूद व्यापारिक मीटिंग्स सफल रहेंगी।

लव: जीवनसाथी के साथ बाहर जाने का प्लान बनेगा। धन: अचानक धन लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य: व्यायाम करते समय सावधानी बरतें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। लव: सिंगल लोग किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा। स्वास्थ्य: आज ताजे फलों का सेवन करें।

उपाय: किसी मंदिर में कपूर जलाएं। 3. मिथुन (Gemini) करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों पर ज्यादा भरोसा करने से बचें।

लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। धन: ऑनलाइन शॉपिंग में अधिक पैसा खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर: कला से संबंधित पुराने प्रोजेक्ट्स सफल होंगे। लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

धन: पड़ोसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें।

उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं। 5. सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर टीम का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह महसूस होगा। धन: धन को लेकर महीने के अंत में परेशानी हो सकती है।

स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उपाय: तांबे के लोटे से जल दान करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अनुकूल है।

लव: छोटी-छोटी बातों को तूल न दें। धन: आर्थिक निवेश के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है। उपाय: पक्षियों को अनाज खिलाएं।

7. तुला (Libra) करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी। लव: प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। लव: परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।

धन: रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य: दांतों या गले में समस्या हो सकती है। उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: करियर में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।

धन: भविष्य के लिए धन की बचत करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य: आज घर का बना सादा भोजन करें।

उपाय: पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: आपको अपने कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत है।

लव: पार्टनर के साथ चल रहे विवाद खत्म होंगे। धन: अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य: आज पेट खराब रह सकता है।

उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यस्थल पर नेटवर्किंग से लाभ होगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं। धन: शेयर बाजार या लॉटरी में लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: मोबाइल/लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें। उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

12. मीन (Pisces) करियर: नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो अवसर मिल सकते हैं। लव: पार्टनर से अपनी बात स्पष्ट कहें।

धन: अटके हुए काम पूरे होने से धन की आवक बढ़ेगी। स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से बचने के लिए काढ़ा लें।