Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 02 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rashifal 02 December 2025

WD Feature Desk

, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (07:03 IST)
मेष (Aries) 
 
Today 02 December horoscope in Hindi 2025 : करियर : आज कार्यक्षेत्र में आ रही चुनौतियों से निपटने में आपको धैर्य से काम लेना होगा।
लव : प्रेमियों के बीच के किसी विवाद को सुलझाने की आवश्यकता है।
धन : आज बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, थोड़ी देर के लिए आराम करें।
उपाय : आज तांबे की धातु का उपयोग करें।ALSO READ: Weekly Horoscope: 01 से 07 दिसंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल, जानें ग्रहों की चाल और जीवन के रहस्य
 
 वृष (Taurus) 
 
करियर : आज कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी।
लव : परिवार में तनाव संभव, हालांकि, संवाद से रिश्ते में सुधार आएगा।
धन : आज किसी कार्य में बड़ा खर्च ना करें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
 मिथुन (Gemini) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट पर काम करने के अवसर मिल सकते हैं।
लव : प्रेम संबंधों में विश्वास और प्यार बढ़ेगा।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य : आज आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।
 
 कर्क (Cancer) 
 
करियर : कार्य में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, मानसिक शांति बनाए रखें।
लव : किसी अनजान की वजह से प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं। 
धन : आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य : उतार-चढ़े भरे जीवन में शांति के लिए योग करें।
उपाय : चांदी के सिक्के का उपयोग करें।
 
 सिंह (Leo) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में नए अवसर सामने आ सकते हैं। आपकी मेहनत को अलग पहचान मिलेगी।
लव : आपसी समझ से रिश्ते में सुधार होगा।
धन : कारोबार में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 
स्वास्थ्य : आज पर्याप्त पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण है।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।ALSO READ: Trigrahi yog: वृश्चिक राशि में बना त्रिग्रही योग, 5 राशियों के लिए है बहुत ही शुभ समय
 
 कन्या (Virgo) 
 
करियर : आज कार्यक्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से समस्या का हल निकलेगा।
लव : प्रेम संबंधों में कुछ अवरोध हो सकते हैं।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कुछ छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं।  
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे। 
उपाय : सफेद फूलों की पूजा करें।
 
 तुला (Libra) 
 
करियर : नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। 
लव : प्रेम संबंधों में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
धन : किसी पॉलिसी में निवेश से लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य : रोजाना व्यायाम करें।
उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
 
 वृश्चिक (Scorpio) 
 
करियर : आज का दिन नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने का सही समय है।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 
धन : अचानक बढ़ते खर्चों पर ध्यान दें। धनलाभ संभव।
स्वास्थ्य : थकान महसूस हो रही हो तो आज आराम करें।
उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
 धनु (Sagittarius) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में टीम के साथ तालमेल से अच्छे परिणाम मिलेंगे।
लव : लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे। मन खुश होगा।
धन : कारोबार में भरपूर सफलता मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य : अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 
 मकर (Capricorn) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना की जाएगी।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। 
धन : आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, सावधान रहें।
स्वास्थ्य : भरपूर नींद से याददाश्त और सेहत में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 
उपाय : लोहे का टुकड़ा पानी में डालकर पेड़ के नीचे रखें।
 
 कुम्भ (Aquarius) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर के साथ ही पदोन्नति मिल सकते हैं। 
लव : प्रेम संबंधों में ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।
धन : कारोबार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 
स्वास्थ्य : आज तनाव और चिंता कम हो सकता है।
उपाय : शहद का सेवन करें।
 
 मीन (Pisces) 
 
करियर : करियर के क्षेत्र में पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। आपकी मेहनत का फल मिलेगा।
लव : प्रेमियों के आपसी समझ से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : कारोबार में सफलता मिलने की संभावना है। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय : भगवान की सफेद फूलों से पूजा करें।ALSO READ: बृहस्पति का पुन: मिथुन राशि में होने वाला है गोचर, 12 राशियों की बदल जाएगी किस्मत

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

02 December Birthday: आपको 2 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels