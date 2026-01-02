Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जनवरी, 2026)

सब हेडिंग: दैनिक राशिफल: 02 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 02 January horoscope in Hindi 2026: करियर: मेष वालों को आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: अविवाहितों को किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है। धन: आज रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो यह शुभ समय है। लव: आज पार्टनर को कोई सरप्राइज देने की योजना बनाएं।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है। स्वास्थ्य: आज पानी खूब पिएं और आराम पर ध्यान दें।

उपाय: आज सफेद मिठाई का दान करें। इससे भाग्य में वृद्धि होगी। मिथुन (Gemini) करियर: मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें। धन: आय और व्यय में संतुलन बनाना आवश्यक है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन महसूस कर सकते हैं। उपाय: गणेश जी की पूजा करना शुभ रहेगा।

कर्क (Cancer) करियर: कर्क वालों को आज करियर में सफलता मिलेगी। लव: लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सिंगल्स को प्यार मिल सकता है।

धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। उपाय: आज शिव लिंग पर दूध चढ़ाएं।

सिंह (Leo) करियर: सिंह के लिए आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा।

लव: अहंकार को अपने रिश्ते से दूर रखें। धन: निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: कन्या वालों को आज अपनी विश्लेषण क्षमता का लाभ मिलेगा।

लव: लव लाइफ सामान्य रहेगी। धन: सोच-समझकर किए गए निवेश से लाभ होगा। स्वास्थ्य: पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला (Libra) करियर: करियर के क्षेत्र में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। लव: रोमांस और प्यार के लिए दिन बहुत अच्छा है।

धन: अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान दें।

उपाय: आज इत्र या सुगंधित चीजें इस्तेमाल करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: वृश्चिक के लिए आज करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

लव: प्रेम संबंधों में गहनता आएगी। धन: अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: रक्तचाप से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें।

उपाय: आज हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें। धनु (Sagittarius) करियर: धनु वालों के लिए करियर में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बन सकती है। धन: धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा।

उपाय: आज पीले वस्त्र पहनें और बड़ों का आशीर्वाद लें। मकर (Capricorn) करियर: मकर के जातक अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

लव: प्रेम जीवन में जिम्मेदारी महसूस करेंगे। धन: आर्थिक लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। उपाय: आज शनि देव को तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर: कुंभ वालों को आज नवीन विचार सफलता दिलाएंगे। लव: दोस्तों के माध्यम से रोमांटिक संबंध विकसित हो सकते हैं।

धन: ऑनलाइन या तकनीक से जुड़े स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: रीढ़ की हड्डी से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।

उपाय: आज नीले या काले रंग का उपयोग करें। मीन (Pisces) करियर: मीन के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा।

लव: रोमांटिक और भावनात्मक दिन रहेगा। धन: धन निवेश के लिए आज का दिन सावधानी भरा है। स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।