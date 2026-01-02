rashifal-2026

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जनवरी, 2026)

सब हेडिंग: दैनिक राशिफल: 02 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (07:03 IST)
मेष (Aries)
Today 02 January horoscope in Hindi 2026: करियर: मेष वालों को आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: अविवाहितों को किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है।
धन: आज रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: योग और ध्यान करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा।
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Weekly Horoscope in Hindi: 29 दिसंबर से 04 जनवरी 2026, नए साल की शुरुआत, जानें मेष से लेकर मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल
 
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो यह शुभ समय है।
लव: आज पार्टनर को कोई सरप्राइज देने की योजना बनाएं।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है। 
स्वास्थ्य: आज पानी खूब पिएं और आराम पर ध्यान दें।
उपाय: आज सफेद मिठाई का दान करें। इससे भाग्य में वृद्धि होगी।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 
लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें। 
धन: आय और व्यय में संतुलन बनाना आवश्यक है। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन महसूस कर सकते हैं। 
उपाय: गणेश जी की पूजा करना शुभ रहेगा।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कर्क वालों को आज करियर में सफलता मिलेगी। 
लव: लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सिंगल्स को प्यार मिल सकता है।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। 
उपाय: आज शिव लिंग पर दूध चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: सिंह के लिए आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। 
लव: अहंकार को अपने रिश्ते से दूर रखें। 
धन: निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कन्या वालों को आज अपनी विश्लेषण क्षमता का लाभ मिलेगा। 
लव: लव लाइफ सामान्य रहेगी। 
धन: सोच-समझकर किए गए निवेश से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज गाय को हरा चारा खिलाएं।ALSO READ: January 2026 Monthly Rashifal: जनवरी 2026 के मासिक राशिफल में क्या है आपके लिए खास? जानें अपने सितारों का हाल
 
तुला (Libra)
करियर: करियर के क्षेत्र में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। 
लव: रोमांस और प्यार के लिए दिन बहुत अच्छा है। 
धन: अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान दें। 
उपाय: आज इत्र या सुगंधित चीजें इस्तेमाल करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: वृश्चिक के लिए आज करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में गहनता आएगी। 
धन: अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: रक्तचाप से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें। 
उपाय: आज हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: धनु वालों के लिए करियर में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 
लव: पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बन सकती है। 
धन: धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। 
उपाय: आज पीले वस्त्र पहनें और बड़ों का आशीर्वाद लें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: मकर के जातक अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 
लव: प्रेम जीवन में जिम्मेदारी महसूस करेंगे। 
धन: आर्थिक लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 
स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज शनि देव को तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कुंभ वालों को आज नवीन विचार सफलता दिलाएंगे। 
लव: दोस्तों के माध्यम से रोमांटिक संबंध विकसित हो सकते हैं। 
धन: ऑनलाइन या तकनीक से जुड़े स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: रीढ़ की हड्डी से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज नीले या काले रंग का उपयोग करें। 
 
मीन (Pisces)
करियर: मीन के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। 
लव: रोमांटिक और भावनात्मक दिन रहेगा। 
धन: धन निवेश के लिए आज का दिन सावधानी भरा है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है। 
उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें।ALSO READ: दतवासा में शिव महापुराण कथा 01 जनवरी से

