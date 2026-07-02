Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जुलाई, 2026)

सब हेडिंग: दैनिक राशिफल: 02 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries) Today 02 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और मेहनत रंग लाएगी। अधिकारियों से तारीफ मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन पुरानी बातों को बीच में न लाएं। धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

2. वृषभ राशि (Taurus) करियर: व्यापार में नए सौदे मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी।

लव: सिंगल लोगों को आज कोई खास मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं, लेकिन फिजूलखर्ची पर थोड़ा नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खानपान सात्विक रखें। उपाय: मंदिर में कपूर जलाएं या सफेद चंदन का तिलक लगाएं।

3. मिथुन राशि (Gemini) करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें, विवाद से बचें। बहस में पड़ने से नुकसान हो सकता है।

लव: लव लाइफ में किसी गलतफहमी के कारण तनाव हो सकता है। खुलकर बात करें। धन: निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान हावी हो सकती है। योग का सहारा लें। उपाय: पक्षियों को दाना डालें और हरी वस्तुओं का दान करें।

4. कर्क राशि (Cancer) करियर: रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। नई योजनाएं सफल होंगी।

लव: पार्टनर से भरपूर सहयोग और प्रेम मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

5. सिंह राशि (Leo) करियर: ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी। अटके हुए काम पूरे होंगे।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। धन: आज आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। नई संपत्ति खरीदने का विचार बन सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। पुराने किसी रोग से राहत मिलेगी। उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।

6. कन्या राशि (Virgo) करियर: आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है।

लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है, वाणी पर संयम रखें। धन: शेयर बाजार या लॉटरी से जुड़े लोगों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है।

7. तुला राशि (Libra) करियर: काम का दबाव अधिक रहेगा, धैर्य से काम लें। लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपके तनाव को कम करेगा। रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी।

धन: धन का आगमन होगा, लेकिन घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।

उपाय: किसी गरीब को मौसमी फल या अन्न का दान करें। 8. वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: व्यापार में नए पार्टनर्स जुड़ सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे।

लव: अपने पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रुका हुआ सरकारी पैसा या लोन मंजूर हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें। उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

9. धनु राशि (Sagittarius) करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। नई योजनाओं को लागू करने का सही समय है।

लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा या यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। धन: पैतृक धन मिलने की संभावना है। फिजूल की खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य: कमर दर्द या जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर राशि (Capricorn) करियर: कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेते समय बड़ों या विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। शॉर्टकट न अपनाएं।

लव: व्यस्त दिनचर्या के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकाल पाएंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। धन: धन के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा। उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या एलर्जी की समस्या हो सकती है। ठंडे पानी से आंखें धोएं। उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें या सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ राशि (Aquarius) करियर: नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आज अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। मेहनत का फल मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

धन: आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। कर्ज से मुक्ति मिलने के रास्ते साफ होंगे। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे, फिटनेस पर ध्यान दें।

उपाय: चींटियों को आटा डालें। 12. मीन राशि (Pisces) करियर: आज सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। रुके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा गति पकड़ेंगे।

लव: वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। आपसी समझ बढ़ेगी। धन: निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। भविष्य में इससे बड़ा लाभ होगा।