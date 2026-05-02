Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 02 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today Horoscope: करियर: मेहनत का परिणाम सकारात्मक रहेगा। लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।

वृषभ (Taurus) करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति के अच्छे अवसर हैं। लव: पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

धन: घर-बाहर के बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है। उपाय: हनुमान मंदिर में फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: कारोबारी अपने निर्णय सोच-समझकर लें। लव: किसी खास व्यक्ति से आज मुलाकात संभव है।

धन: निवेश में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: अनाज का दान करें।

कर्क (Cancer) करियर: जॉब में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं। लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: कारोबार बढ़ने से आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

सिंह (Leo) करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी। लव: प्रेमी या परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

धन: धन पाने के अनेक अवसर बनेंगे। स्वास्थ्य: स्वयं ऊर्जावान बने रहेंगे। उपाय: सूर्य नारायण को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: व्यापार में काम का अधिक दबाव रहेगा। लव: लव रिश्तों में समझदारी जरूरी है।

धन: दुकान के खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: पीपल के वृक्ष में आज जल चढ़ाएं।

तुला (Libra) करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। लव: सहयोगियों के साथ रोमांटिक समय बितेगा।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। लव: प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा।

धन: अचानक धन लाभ संभव है। स्वास्थ्य: खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

धनु (Sagittarius) करियर: ऑफिस के नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। लव: प्रेमी या लव पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

धन: आज धन की स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय: पक्षियों को अनाज का दान करें।

मकर (Capricorn) करियर: प्रोजेक्ट में कलीग्स का पूरा साथ मिलेगा। लव: अविवाहितों के रिश्तों में समझ बढ़ेगी।

धन: कारोबार में खर्च कम बने रहेंगे। स्वास्थ्य: सेहत की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर: छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: पारिवारिक रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा। धन: आज व्यापार में निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: अधिक मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें। मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर आपके काम का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन खुशहाल बना रहेगा। धन: कारोबारियों को अपार धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: आपकी सेहत अच्छी रहेगी।