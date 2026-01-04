Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 4 जनवरी 2026 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 04 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और मजबूती आएगी। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।

वृषभ (Taurus) करियर: व्यवसाय में लाभ के योग हैं। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा।

लव: दांपत्य संबंधों में मधुरता आएगी। धन: आज खासकर जमीन से जुड़े मामलों में धनलाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: गले से जुड़ी हल्की-फुल्की परेशानी हो सकती है। उपाय: आज मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। लव: प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, शांत होकर बातचीत करें।

धन: खर्च थोड़ा अधिक रह सकता है। बजट बनाकर चलें। स्वास्थ्य: पेट से संबंधित छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।

उपाय: आज गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर भावनात्मक निर्णय लेने से बचें।

लव: पार्टनर के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे। धन: आर्थिक लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें।

उपाय: आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आपके नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। धन: पुराना निवेश लाभ दे सकता है। स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है।

उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: बारीकियों पर ध्यान देने से कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ खुशहाल पल बांटेंगे। धन: खर्च पर नियंत्रण रखें। कर्ज लेने से बचें।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। उपाय: आज गणेश जी की पूजा करें। तुला (Libra)

करियर: साझेदारी के काम में सफलता मिलेगी। लव: रोमांटिक और खुशनुमा दिन है। धन: आर्थिक संतुलन बना रहेगा।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। लव: रिश्तों में गहनता आएगी।

धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: चोट लगने की संभावना है, सावधानी बरतें। उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।

धनु (Sagittarius) करियर: उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: भाग्य आपके साथ है। रिश्तों में खुशी रहेगी। धन: आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। उपाय: आज पीले वस्त्र पहनें। मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत और लगन से करियर में सफलता मिलेगी। लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी।

धन: वित्तीय फैसले लाभकारी होंगे। स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। उपाय: आज शनि देव को तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नए विचार और योजनाएं सफलता दिलाएंगी। लव: सामाजिक समारोहों में नए रिश्ते बन सकते हैं।

धन: ऑनलाइन स्रोतों से धन लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: आज जरूरतमंदों को दान करें।

मीन (Pisces) करियर: नौकरी में वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त होगा। लव: प्रेम संबंधों में भावनात्मकता बढ़ेगी।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य और यात्रा पर। स्वास्थ्य: अनिद्रा से जुड़ी समस्या हो सकती है।