Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 04 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और मजबूती आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा का स्तर आज हाई रहेगा।
वृषभ (Taurus)
करियर: व्यवसाय में लाभ के योग हैं। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा।
लव: दांपत्य संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: आज खासकर जमीन से जुड़े मामलों में धनलाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी हल्की-फुल्की परेशानी हो सकती है।
उपाय: आज मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, शांत होकर बातचीत करें।
धन: खर्च थोड़ा अधिक रह सकता है। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर भावनात्मक निर्णय लेने से बचें।
लव: पार्टनर के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें।
उपाय: आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपके नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: पुराना निवेश लाभ दे सकता है।
स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: बारीकियों पर ध्यान देने से कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ खुशहाल पल बांटेंगे।
धन: खर्च पर नियंत्रण रखें। कर्ज लेने से बचें।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है।
उपाय: आज गणेश जी की पूजा करें।
तुला (Libra)
करियर: साझेदारी के काम में सफलता मिलेगी।
लव: रोमांटिक और खुशनुमा दिन है।
धन: आर्थिक संतुलन बना रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
लव: रिश्तों में गहनता आएगी।
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: चोट लगने की संभावना है, सावधानी बरतें।
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: भाग्य आपके साथ है। रिश्तों में खुशी रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: आज पीले वस्त्र पहनें।
मकर (Capricorn)
करियर: मेहनत और लगन से करियर में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी।
धन: वित्तीय फैसले लाभकारी होंगे।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: आज शनि देव को तेल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नए विचार और योजनाएं सफलता दिलाएंगी।
लव: सामाजिक समारोहों में नए रिश्ते बन सकते हैं।
धन: ऑनलाइन स्रोतों से धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: आज जरूरतमंदों को दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: नौकरी में वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त होगा।
लव: प्रेम संबंधों में भावनात्मकता बढ़ेगी।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य और यात्रा पर।
स्वास्थ्य: अनिद्रा से जुड़ी समस्या हो सकती है।