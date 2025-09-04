Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (4 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 4 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (07:03 IST)

1. मेष (Aries) करियर: व्यापार और करियर में परिवार सहयोग से लाभ होगा। लव: सामान्य स्थिति रहेगी; समझ और संयम से संबंध बेहतर होते रहेंगे।

2. वृषभ (Taurus) करियर: राजयोग के योग बनेंगे। विदेश यात्रा संभव। शिक्षा/ करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे।

लव: पारिवारिक और प्रेम संबंधों में संतुलन रहेगा। धन: आज वित्तीय लाभ की संभावना। ध्यान से खर्च करना आगामी समय के लिये अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। 3. मिथुन (Gemini)

करियर: भद्र राजयोग से करियर में सुनहरे मौके, विशेषकर व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। लव: परिवार, प्रियजनों से जुड़ाव और सुखद संबंध बनेंगे।

धन: व्यावसायिक या कारोबार से धनलाभ की संभावना है। स्वास्थ्य: संतान के सेहत में सामान्य स्थिति बनी रहेगी।

4. कर्क (Cancer) करियर: माह की शुरुआत चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंत तक सुधार संभव है।

लव: प्रेम और वैवाहिक संबंधों में गहराई आएगी। धन: आर्थिक लाभ संभव, लेकिन खर्चों में सावधानी रखें।

स्वास्थ्य: व्यय पर नियंत्रण और जीवनशैली में सुधार जरूरी रहेगा। 5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र से मान‑सम्मान मिलेगा और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। लव: प्रेमियों के संबंध मधुर और आकर्षण में वृद्धि होगी।

धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य: कार्यस्थल पर कलीग्स से तनाव से बचकर संयम बनाए रखें।

6. कन्या (Virgo) करियर: आज करियर में प्रगति होगी, लेकिन बोलचाल पर नियंत्रण आवश्यक।

लव: संबंधों में तनाव हो सकता है; इच्छाओं पर संयम और समझ रखना बहुत जरूरी। धन: पैतृक प्रॉपर्टी से फायदा तथा धन संपत्ति में लाभ की संभावना।

स्वास्थ्य: सेहत संबंधी तथा मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान आवश्यक होगा। 7. तुला (Libra)

करियर: पुराने रुके कार्य बनेंगे, विदेश से सफलता। लव: प्रेम जीवन में प्रगति होगी, परिवार का समर्थन मिलेगा।

धन: बाहरी क्षेत्र से आर्थिक लाभ संभावित। स्वास्थ्य: घरेलू मामलों में मानसिक स्थिरता बनाए रखना होगा।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: सरकारी नौकरीपेशा को लाभ और पदोन्नति संभव है।

लव: प्रेम संबंधों में मजबूती के योग, शुभ विवाह सम्भव है। धन: व्यावसायिक विस्तार, आर्थिक लाभ और वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य फिर भी अनुशासन बनाकर चलें। 9. धनु (Sagittarius)

करियर: अच्छे अवसर मिलेंगे, रोजगार तथा नई कमाई के साधन मिलने के संकेत। लव: प्रेम जीवन सामान्य रूप से सकारात्मक; भावनात्‍मक संतुलन रहेगा।

धन: आज कारोबारी आय बढ़ने की संभावना; लेकिन धन निवेश का निर्णय सोच‑समझकर लें। स्वास्थ्य: मिश्रित संकेत; तनाव से बचें, संयम रखें।

10. मकर (Capricorn) करियर: रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पर जोखिम से बचें। और घरेलू समस्याएं भी हो सकती हैं।

लव: प्रेम जीवन में सामान्य स्थिति। समझ से संबंध बने रहेंगे। धन: धन लाभ के संकेत। बाहरी दिखाने पर धन खर्च पर नियंत्रण आवश्यक।

स्वास्थ्य: स्वयं के स्वास्थ्य को देखते हुए आराम के लिए समय निकालें। 11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई जिम्मेदारी और अवसर आएगे। लव: नए संबंध बनेंगे और मजबूत होंगे। धन: धनलाभ की प्राप्ति, निवेश करने की संभावना है।

स्वास्थ्य: माता के सेहत को लेकर सामान्य स्थिति। 12. मीन (Pisces) करियर: नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। पारिवारिक लाभ मिलने के योग।

लव: प्रेम जीवन में सुधार और संतुलन बना रहेगा। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। सतर्कता आवश्यक है।