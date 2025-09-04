ganesh chaturthi

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (4 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 4 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

WD Feature Desk

, गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (07:03 IST)
1. मेष (Aries)
 
करियर: व्यापार और करियर में परिवार सहयोग से लाभ होगा। 
लव: सामान्य स्थिति रहेगी; समझ और संयम से संबंध बेहतर होते रहेंगे।
धन: अहंकार व क्रोध से बचना ज़रूरी है। व्यापारिक लाभ संभव, लेकिन अधिक खर्च से बचें।  
स्वास्थ्य: सामान्य स्थिति, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक।ALSO READ: सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: राजयोग के योग बनेंगे। विदेश यात्रा संभव। शिक्षा/ करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे।
लव: पारिवारिक और प्रेम संबंधों में संतुलन रहेगा।
धन: आज वित्तीय लाभ की संभावना। ध्यान से खर्च करना आगामी समय के लिये अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। 
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: भद्र राजयोग से करियर में सुनहरे मौके, विशेषकर व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। 
लव: परिवार, प्रियजनों से जुड़ाव और सुखद संबंध बनेंगे। 
धन: व्यावसायिक या कारोबार से धनलाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: संतान के सेहत में सामान्य स्थिति बनी रहेगी।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: माह की शुरुआत चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंत तक सुधार संभव है। 
लव: प्रेम और वैवाहिक संबंधों में गहराई आएगी। 
धन: आर्थिक लाभ संभव, लेकिन खर्चों में सावधानी रखें। 
स्वास्थ्य: व्यय पर नियंत्रण और जीवनशैली में सुधार जरूरी रहेगा।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र से मान‑सम्मान मिलेगा और आर्थिक लाभ बढ़ेगा।
लव: प्रेमियों के संबंध मधुर और आकर्षण में वृद्धि होगी।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होने से मन प्रसन्न रहेगा। 
स्वास्थ्य: कार्यस्थल पर कलीग्स से तनाव से बचकर संयम बनाए रखें। 
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: आज करियर में प्रगति होगी, लेकिन बोलचाल पर नियंत्रण आवश्यक।
लव: संबंधों में तनाव हो सकता है; इच्छाओं पर संयम और समझ रखना बहुत जरूरी।
धन: पैतृक प्रॉपर्टी से फायदा तथा धन संपत्ति में लाभ की संभावना।
स्वास्थ्य: सेहत संबंधी तथा मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान आवश्यक होगा।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: पुराने रुके कार्य बनेंगे, विदेश से सफलता। 
लव: प्रेम जीवन में प्रगति होगी, परिवार का समर्थन मिलेगा। 
धन: बाहरी क्षेत्र से आर्थिक लाभ संभावित।
स्वास्थ्य: घरेलू मामलों में मानसिक स्थिरता बनाए रखना होगा।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: सरकारी नौकरीपेशा को लाभ और पदोन्नति संभव है।
लव: प्रेम संबंधों में मजबूती के योग, शुभ विवाह सम्भव है।
धन: व्यावसायिक विस्तार, आर्थिक लाभ और वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य फिर भी अनुशासन बनाकर चलें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: अच्छे अवसर मिलेंगे, रोजगार तथा नई कमाई के साधन मिलने के संकेत। 
लव: प्रेम जीवन सामान्य रूप से सकारात्मक; भावनात्‍मक संतुलन रहेगा।
धन: आज कारोबारी आय बढ़ने की संभावना; लेकिन धन निवेश का निर्णय सोच‑समझकर लें। 
स्वास्थ्य: मिश्रित संकेत; तनाव से बचें, संयम रखें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पर जोखिम से बचें। और घरेलू समस्याएं भी हो सकती हैं।
लव: प्रेम जीवन में सामान्य स्थिति। समझ से संबंध बने रहेंगे।
धन: धन लाभ के संकेत। बाहरी दिखाने पर धन खर्च पर नियंत्रण आवश्यक।
स्वास्थ्य: स्वयं के स्वास्थ्य को देखते हुए आराम के लिए समय निकालें।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नई जिम्मेदारी और अवसर आएगे। 
लव: नए संबंध बनेंगे और मजबूत होंगे।
धन: धनलाभ की प्राप्ति, निवेश करने की संभावना है।
स्वास्थ्य: माता के सेहत को लेकर सामान्य स्थिति।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। पारिवारिक लाभ मिलने के योग। 
लव: प्रेम जीवन में सुधार और संतुलन बना रहेगा।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। सतर्कता आवश्यक है।
स्वास्थ्य: अपनी स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखें। देखभाल की आवश्यकता है।ALSO READ: Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के नौवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त
 

