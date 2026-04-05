Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (5 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 05 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today Horoscope I करियर: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।

धन: निवेश के लिए दिन शुभ है, लेकिन जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ (Taurus) करियर: व्यापार में मुनाफा होने के योग हैं। लव: आज सिंगल लोगों को कोई खास मिल सकता है।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें। उपाय: किसी मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।

मिथुन (Gemini) करियर: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। लव: वाणी पर संयम रखें, पार्टनर से बहस होने की संभावना है।

धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क (Cancer) करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर प्रमोशन के संकेत हैं।

लव: प्रेमियों को परिवार का साथ मिलेगा। धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सिंह (Leo) करियर: करियर में लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। धन: बचत पर ध्यान देना जरूरी है। स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें। कन्या (Virgo) करियर: विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। धन: शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।

तुला (Libra) करियर: नौकरीपेशा कार्यक्षेत्र में अपने काम पर फोकस करें। लव: लव लाइफ में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। उधार देने से बचें। स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।

उपाय: लक्ष्मी जी की आरती करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: कारोबार और नौकरी में सफलता थोड़ी देर से मिलेगी लेकिन पक्की होगी।

लव: पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी दूर होगी। धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा।

स्वास्थ्य: दिन भर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी। उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। धनु (Sagittarius) करियर: विदेश से जुड़े व्यापार में यात्रा के योग हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा। धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। मकर (Capricorn) करियर: धैर्य से काम लें, सीनियर का सपोर्ट मिलेगा।

लव: अपने पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए अच्छा दिन है। धन: पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: बाहर के खाने से परहेज करें। उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें। कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरी ढूंढ रहे लोगों को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।

लव: शादी की बात आगे बढ़ सकती है। धन: लॉटरी या सट्टे से दूर रहें। स्वास्थ्य: माइग्रेन के मरीजों को सावधानी बरतनी होगी।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें। मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर आप शांति से अपनी बात रखें।

लव: पार्टनर के साथ किसी जगह पर घूमने जा सकते हैं। धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा।