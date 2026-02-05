Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 05 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (07:02 IST)

मेष (Ares) Today 05 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: संचार, लेखन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में ऊर्जा और उत्साह रहेगा। धन: धन लाभ के योग हैं, खर्च सोच-समझकर करें।

वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: आय में वृद्धि संभव है। स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें। उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: आज कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी, नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में संवाद जरूरी है। धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: अपनी नींद पूरी लेंल अन्यथा सिरदर्द से संबंधित परेशानी संभव है।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें। कर्क (Cancer) करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। सिंह (Leo) करियर: नौकरीपेशा की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, सम्मान मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा। धन: निवेश से लाभ संभव है। स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: ऑफिस के काम में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी।

लव: प्रेम रिश्तों में बातचीत के समय स्पष्टता रखें। धन: धन की बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला (Libra) करियर: साझेदारी और टीमवर्क से लाभ होगा। लव: प्रेम संबंधों में संतुलन बना रहेगा।

धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: तनाव कम करने की कोशिश करें। उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें।

लव: किसी भी रिश्तों में गलतफहमी से बचें। धन: कारोबार से धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: सेहत पर विशेष ध्यान दें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु (Sagittarius) करियर: नौकरीपेशा के यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम सफल होंगे।

लव: प्रेम जीवन आनंदमय बना रहेगा। धन: आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: जरूरतमंदों को अन्न दान करें। मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर अच्छी मेहनत और अनुशासन से कार्य करने से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमीसयंग रिश्तों में स्थिरता आएगी। धन: कारोबार से धन संचय के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: आज जोड़ों में दर्द संभव है।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। कुंभ (Aquarius) करियर: ऑफिस में जल्द ही नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

लव: प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। धन: धन खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं। स्वास्थ्य: सेहत का पूरा ध्यान रखें।।

उपाय: पीपल के पेड़ की पूजा करें। मीन (Pisces) करियर: कार्यक्षेत्र में की गई आपकी मेहनत सफल होगी।

लव: बातचीत से प्रेम जीवन के रिश्ते मजबूत होंगे। धन: आय में वृद्धि संभव है, खर्च पर नियंत्रण रखें।