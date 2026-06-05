Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 05 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
Daily Horoscope 2026 and pictures showing the 12 zodiac signs
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 05 Jun 2026 (07:02 IST) Updated Date: Thu, 04 Jun 2026 (14:42 IST)
google-news

1. मेष (Aries)

Today 05 June 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज के दिन दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई आएगी।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। 
उपाय: लक्ष्मी जी को सफेद फूल अर्पित करें।ALSO READ: Weekly Horoscope 1 to 7 June: साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 जून 2026): अपने भाग्य को जानें और तैयार रहें
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कला, फैशन या मीडिया से जुड़े लोगों के उन्नति के द्वार खुलेंगे।
लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: बाहर के तले-भुने भोजन से बचें।
उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा।
लव: बातचीत के माध्यम से पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। 
धन: बजट से बाहर जाकर की गई खरीदारी भविष्य में परेशानी दे सकती है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: गाय को ताजी रोटी और गुड़ खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: करियर में स्थिरता आएगी। 
लव: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। 
धन: अचल संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। 
उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों की चालें विफल होंगी।
लव: अहंकार के कारण रिश्ते में तनाव आ सकता है। 
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। 
स्वास्थ्य: मधुमेह रोगी को नियमित जांच करानी चाहिए।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। 
लव: लव लाइफ में आज कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है। 
धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। 
स्वास्थ्य: पेट संबंधी छोटी समस्या हो सकती है। 
उपाय: मां दुर्गा को मिश्री का भोग लगाएं।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope 1-7 June 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें किस मूलांक की चमकेगी किस्मत?
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। 
लव: जीवनसाथी की सलाह को महत्व दें। 
धन: शेयर बाजार और कमोडिटी से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें। 
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: टेक्निकल फील्ड वालों के लिए अच्छा दिन है।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। 
धन: पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: एलर्जी या इंफेक्शन के प्रति सावधान रहें। 
उपाय: श्री सूक्त का पाठ लाभकारी रहेगा।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: धार्मिक या शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिष्ठा मिलेगी। 
लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में सुधार होगा। 
धन: भाग्य के सहयोग से आर्थिक लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है। 
लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है।
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: किसी गरीब महिला को चावल या दूध का दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: दफ्तर में आपकी पूछ-परख बढ़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
धन: नया वाहन खरीदने का योग बन सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या कमजोरी महसूस हो सकती है। 
उपाय: शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी की सराहना होगी। 
लव: वैवाहिक जीवन में प्रेम और उत्साह बना रहेगा। 
धन: आय के नए स्रोत विकसित होंगे। 
स्वास्थ्य: घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: पेड़-पौधों का ज्योतिष कनेक्शन: 100 यज्ञों के बराबर पुण्य देता है सिर्फ एक पौधा! जानें किस्मत चमकाने वाली 11 जादुई बातें
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

05 June Birthday: आपको 5 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels