Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जून, 2026)
दैनिक राशिफल: 05 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Fri, 05 Jun 2026 (07:02 IST)
Updated Date: Thu, 04 Jun 2026 (14:42 IST)
1. मेष (Aries)
Today 05 June 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज के दिन दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई आएगी।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: कला, फैशन या मीडिया से जुड़े लोगों के उन्नति के द्वार खुलेंगे।
लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: बाहर के तले-भुने भोजन से बचें।
उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा।
लव: बातचीत के माध्यम से पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।
धन: बजट से बाहर जाकर की गई खरीदारी भविष्य में परेशानी दे सकती है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: गाय को ताजी रोटी और गुड़ खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: करियर में स्थिरता आएगी।
लव: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: अचल संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों की चालें विफल होंगी।
लव: अहंकार के कारण रिश्ते में तनाव आ सकता है।
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है।
स्वास्थ्य: मधुमेह रोगी को नियमित जांच करानी चाहिए।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं।
लव: लव लाइफ में आज कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है।
धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी छोटी समस्या हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो आज का दिन शुभ है।
लव: जीवनसाथी की सलाह को महत्व दें।
धन: शेयर बाजार और कमोडिटी से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: टेक्निकल फील्ड वालों के लिए अच्छा दिन है।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझ सकते हैं।
स्वास्थ्य: एलर्जी या इंफेक्शन के प्रति सावधान रहें।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ लाभकारी रहेगा।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: धार्मिक या शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिष्ठा मिलेगी।
लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में सुधार होगा।
धन: भाग्य के सहयोग से आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है।
लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है।
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: किसी गरीब महिला को चावल या दूध का दान करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: दफ्तर में आपकी पूछ-परख बढ़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
धन: नया वाहन खरीदने का योग बन सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी की सराहना होगी।
लव: वैवाहिक जीवन में प्रेम और उत्साह बना रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत विकसित होंगे।
स्वास्थ्य: घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
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