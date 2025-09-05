Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (5 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 5 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (07:04 IST)

Today 05 September horoscope in Hindi 2025 :मेष (Aries) करियर: आज का दिन आपके लिए नए अवसरों से भरा है। अपनी मेहनत और लगन से आप कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करेंगे।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। जो लोग अकेले हैं, उन्हें कोई खास मिल सकता है। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए यह अच्छा समय है।

वृषभ (Taurus) करियर: काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लें। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। बातचीत से समस्याओं को सुलझाएं। धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। खान-पान का ध्यान रखें। उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें।

मिथुन (Gemini) करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा। आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी।

लव: आपका रिश्ता मजबूत होगा। प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय रोमांचक रहेगा। धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। रुका हुआ धन वापस मिलेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। ध्यान और मेडिटेशन से लाभ होगा। उपाय: प्रतिदिन गणपति जी की पूजा करें और दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। सहकर्मियों से विवाद हो सकता है।

लव: भावनात्मक रूप से पार्टनर के करीब आएंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। पैतृक संपत्ति से भी फायदा हो सकता है।

सिंह (Leo) करियर: आपका नेतृत्व कौशल आपको सफलता दिलाएगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं।

लव: रिश्ते में अहंकार को हावी न होने दें। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। धन: कमाई अच्छी होगी, लेकिन दिखावे पर खर्च करने से बचें।

स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय: सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाएं।

कन्या (Virgo) करियर: आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: लव लाइफ में स्थिरता आएगी। सिंगल लोगों को कोई पसंद आ सकता है। धन: आय में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। पर्याप्त आराम करें। उपाय: खासकर बुधवार क दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं।

तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। किसी भी फैसले पर सोच-विचार कर आगे बढ़ें।

लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। धन: लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी को उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है। उपाय: देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: आपके गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।

लव: रिश्ते में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखें। बेवजह शक करने से बचें। धन: अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अत्यधिक क्रोध से बचें। उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: यह समय आपके लिए प्रगति का है। आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे।

लव: रिश्ते में हंसी-मजाक और रोमांच बढ़ेगा। पार्टनर के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। धन: निवेश से लाभ होगा। शेयर बाजार में सोच-समझकर निवेश करें।

स्वास्थ्य: लंबी यात्रा से थकान महसूस हो सकती है। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करके माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn) करियर: आपकी मेहनत और लगन से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसमें समय लग सकता है।

लव: रिश्ते में स्थिरता आएगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं। धन: धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: काम के दबाव के कारण तनाव हो सकता है। उपाय: शनिदेव की पूजा करें और गरीबों को दान दें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नए विचार आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। टीम वर्क से काम करना फायदेमंद रहेगा।

लव: रिश्ते में स्वतंत्रता और आपसी समझ बढ़ेगी। धन: अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। अपने वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मीन (Pisces) करियर: रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है।

लव: रिश्ते में मधुरता आएगी। आपसी समझ से कोई बड़ी समस्या हल होगी। धन: भावनाओं में आकर कोई भी आर्थिक फैसला न लें।

स्वास्थ्य: अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है। उपाय: हल्दी मिलाकर पानी पिएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।



