Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (6 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries) Today 06 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। धन: धन निवेश से लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताएंगे।

धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य: आज पेट खराब होने की संभावना है। उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। लव: प्रेमी के साथ बहस से बचें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें। स्वास्थ्य: आज मेडिटेशन का सहारा लें। उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer) करियर: नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल संकेत हैं। लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा। स्वास्थ्य: आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। सिंह राशि (Leo) करियर: राजनीति के क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। धन: शेयर मार्केट में निवेश के लिए समय सही नहीं है। स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।

उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। कन्या राशि (Virgo) करियर: टीम के साथ मिलकर काम करना आपके लिए हितकारी होगा।

लव: प्रेम जीवन में आपसी विश्वास और गहरा होगा। धन: बचत की योजना सफल रहेगी। स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित कोई छोटी समस्या हो सकती है।

तुला राशि (Libra) करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी। लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: माइग्रेन या सर्वाइकल की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं। वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: अपनी योजनाएं किसी के साथ साझा न करें।

लव: आप पार्टनर के प्रति भावुक महसूस करेंगे। धन: अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।

उपाय: मंदिर में गुड़ और चने का दान करें। धनु राशि (Sagittarius) करियर: नौकरी में बदलाव का विचार अभी टाल दें।

लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। धन: कारोबार से आय अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। मकर राशि (Capricorn) करियर: मेहनत अधिक होगी, धैर्य बनाए रखें।

लव: पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। धन: जल्दबाजी में कोई वित्तीय फैसला न लें।

स्वास्थ्य: नींद की कमी के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें।

कुंभ राशि (Aquarius) करियर: टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। लव: प्रेमी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

धन: पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर शुरू होंगे। स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है।

उपाय: गरीबों को काले तिल या कंबल का दान करें। मीन राशि (Pisces) करियर: आपकी सलाह कार्यस्थल पर बहुत काम आएगी।

लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे।