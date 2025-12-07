Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 07 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 7 दिसंबर 2025 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 07 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ या गुरु तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

लव: विवाहितों को जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। धन: आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है।

वृषभ (Taurus) करियर: सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। लव: रिश्तों में पुरानी बातों को लेकर तनाव हो सकता है।

धन: आज आपको आज अचानक लाभ या हानि की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य: पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है।

उपाय: देवी दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। मिथुन (Gemini) करियर: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। धन: कारोबार में नए समझौते हो सकते हैं। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं। कर्क (Cancer) करियर: दफ्तर में विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, सतर्क रहें।

लव: काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे। धन: कर्ज चुकाने या लोन लेने के मामलों में सफलता मिल सकती है।

स्वास्थ्य: अत्यधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है। उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।

सिंह (Leo) करियर: कला, मीडिया या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों के लिए उत्तम दिन है। धन: सट्टेबाजी या अचानक लाभ के स्रोतों से बचें।

कन्या (Virgo) करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी। घर से काम करने वालों के लिए दिन अच्छा है।

लव: घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएंगे। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धन: घर की साज-सज्जा पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: मां दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

तुला (Libra) करियर: आज आपके संचार कौशल में वृद्धि होगी। अपनी बात स्पष्टता से रखें।

लव: पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। धन: छोटे निवेश से लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: कंधे या हाथ में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है। उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: रुके हुए वेतन या बकाया भुगतान प्राप्त हो सकता है।

लव: परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचत करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: आँख या गले से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है। उपाय: जल में गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: आज आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।

धन: यह दिन नए काम शुरू करने के लिए शुभ है। स्वास्थ्य: अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर (Capricorn) करियर: विदेश से संबंधित व्यापार या नौकरी में लाभ होगा।

लव: गुप्त संबंध सार्वजनिक हो सकते हैं, सतर्क रहें। धन: आज आपको खर्च और विदेशी मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य: टेंशन के समय में ध्यान और योग से राहत मिलेगी। उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरीपेशा को सामाजिक नेटवर्क से लाभ मिलेगा। लव: प्रेमीजन एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे।

धन: व्यापार में आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा, लेकिन देर रात तक जागने से बचें।

उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। मीन (Pisces) करियर: आज का दिन आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए अत्यंत शुभ है।

लव: काम की व्यस्तता के कारण लव लाइफ पर ध्यान कम रहेगा। धन: करियर में सफलता से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।