Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 7 जनवरी 2026 (07:03 IST)

1. मेष (Aries) Today 07 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: आपका करियर अच्छे रास्ते पर है। चिंता छोड़ दें।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। धन: आज अचानक किसी भी बड़े निवेश करने से बचें। स्वास्थ्य: आज हल्की-फुल्की थकावट महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी की दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। लव: आज अपने साथी के साथ समय बिताएंगे।

धन: आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। 3. मिथुन (Gemini) करियर: आज आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

लव: प्रेम में कुछ खास पलों का आनंद लेंगे। धन: धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन उधारी से बचें।

स्वास्थ्य: आज अत्यधिक काम से थकावट हो सकती है। उपाय: भगवान शिव की पूजा करें। 4. कर्क (Cancer)

करियर: आज आप कार्य में महत्वपूर्ण निर्णय न लें। लव: परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से दिल को सुकून मिलेगा।

धन: कारोबार के आय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। उपाय: जल में तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo) करियर: कामकाजी जीवन में आपके प्रयासों की सराहना होगी। लव: रोमांटिक जीवन में सफलता मिलेगी।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, नए निवेश के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य: सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।

उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें, इससे लाभ होगा। 6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यक्षेत्र में किसी भी अनावश्यक खर्च से बचें।

लव: प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। धन: आज अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य: सेहत में कोई समस्या होगी, समय पर आराम करें।

उपाय: पूजन में लाल चंदन का उपयोग करें। 7. तुला (Libra) करियर: आज आपको किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ रोमांस का मौका मिलेगा। धन: अचानक घर-बाहर के खर्चे सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक काम से बचें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा का आज कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा।

लव: प्रेम जीवन में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं। धन: कारोबार कर रहे लोगों की वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, तनाव से बचें। उपाय: लाल मूंगा पहनें, इससे ऊर्जा मिलेगी।

9. धनु (Sagittarius) करियर: कारोबार या नौकरी में किसी बड़ी परियोजना पर काम शुरू कर सकते हैं।

लव: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। धन: आज व्यापारिक धन की स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें। लाभ होगा।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यक्षेत्र में अति‍रिक्त मेहनत की जरूरत है।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है, धैर्य से बात संभालें। धन: धन का आगमन होगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। उपाय: घर में शुद्ध घी दीपक जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: करियर में शांति से निर्णय लें। लव: प्रेम में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

धन: भविष्य के लिए धन की बचत पर खास ध्यान दें। स्वास्थ्य: आज सेहत का ध्यान रखें। उपाय: पूजन में सफेद फूलों का उपयोग करें।

12. मीन (Pisces) करियर: कार्यक्षेत्र में नए संबंध और साझेदारियां बन सकती हैं।

लव: प्रेम जीवन में समझदारी से काम लें। धन: घर-बाहर के फालतू खर्चों पर काबू पाएं। स्वास्थ्य: आज थकावट से बचने के लिए आराम करें।