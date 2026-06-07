Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जून, 2026)
दैनिक राशिफल: 07 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sun, 07 Jun 2026 (07:02 IST)
Updated Date: Fri, 05 Jun 2026 (16:27 IST)
1. मेष (Aries)
Today 07 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपको काम से थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है।
लव: पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: शाम को थकान महसूस हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: यदि आप घर से काम कर रहे हैं, तो आज का दिन उत्पादक रहेगा।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा।
धन: आज खरीदारी पर खर्च आपके बजट के अंदर ही रहेगा।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या भारीपन महसूस हो सकता है।
उपाय: मंदिर में लाल चंदन का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नेटवर्किंग क्षेत्र के लिए अच्छा दिन है।
लव: किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण महसूस हो।
धन: किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम करें।
उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: करियर को लेकर मन में कुछ दुविधा रह सकती है।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: लव लाइफ शानदार रहेगी।
धन: आज धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे।
स्वास्थ्य: आउटडोर एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: अधूरा काम पूरा करने के लिए आज का दिन सही है।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: बाहर के क्षेत्र में आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द में मालिश से लाभ होगा।
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल की तैयारी आज ही कर लेनी चाहिए।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के नए रिश्ते आ सकते हैं।
धन: शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को आज लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: अधूरी नींद स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
उपाय: तांबे का एक टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं।
लव: पार्टनर के साथ विश्वास में कमी आ सकती है।
धन: आज धन संचय करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: करियर के क्षेत्र से आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।
धन: अचानक आय के नए रास्ते खुलेंगे।
स्वास्थ्य: आज ताजे फलों का रस पिएं।
उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: व्यापार में कुछ नए बदलाव करने का विचार करेंगे।
लव: परिवार के साथ डिनर का प्रोग्राम बन सकता है।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी।
उपाय: शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नई स्किल्स सीखने का मन बनेगा।
लव: लव लाइफ में कुछ नया और रोमांचक होगा।
धन: भविष्य हेतु अपनी बचत को सुरक्षित रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं।
उपाय: चंदन का तिलक लगाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: करियर बनाने के इच्छुक लोगों को नये अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव पार्टनर आपकी हर बात को प्राथमिकता देगा।
धन: किसी से रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: माइग्रेन की समस्या हो सकती है।
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