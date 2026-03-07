suvichar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
दैनिक राशिफल के साथ 12 राशियों की फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (07:03 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (14:55 IST)
google-news

मेष (Aries): 

 
Today 07 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: जल्दबाजी में निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें।
उपाय: गौमाता की सेवा श्रद्धा और नियमितता से करें।ALSO READ: Papmochani Ekadashi 2026. पापमोचनी एकादशी कब है?
 

वृषभ (Taurus): 

करियर: यह महीना आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला साबित होगा। 
लव: लव के मामले में आज सितारे बुलंदी पर रहेंगे। 
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च करेंगे।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें।
 

मिथुन (Gemini):

करियर: आपकी संवाद शैली इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। 
लव: मार्च में आप थोड़े भावुक रह सकते हैं।
धन: अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
स्वास्थ्य: कोई पुराना रोग तकलीफ देगा।
उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को जूते या कपड़े दें। 
 

कर्क (Cancer): 

करियर: काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है।
लव: प्रेमियों को बड़ों का आशीर्वाद सफलता दिलाएगा।
धन: कार्यस्थल पर बहस से दूर रहें।
स्वास्थ्य: आपको शारीरिक थकान बनी रहेगी।
उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें।
 

सिंह (Leo): 

करियर: सूर्य का प्रभाव आपको समाज में मान-सम्मान दिलाएगा। 
लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: दिखावे में आकर फिजूलखर्ची न करें।
स्वास्थ्य: संतान के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। 
उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें।ALSO READ: कुंभ राशि में अंगारक और ग्रहण योग के कारण 4 राशियों को 2 अप्रैल तक रहना होगा सावधान
 

कन्या (Virgo):

करियर: प्रमोशन या इंक्रीमेंट की खुशखबरी मिल सकती है।
लव: प्रेमी साथी संबंधों का ध्यान रखें। 
धन: पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मन के नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
 

तुला (Libra): 

करियर: नौकरीपेशा आपके लिए को यह समय गोल्डन पीरियड है।
लव: लव लाइफ में नयापन आएगा।
धन: रुकावटें दूर होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: अपनी सेहत के साथ लापरवाही न बरतें।
उपाय: मंगलवार को लाल मसूर दाल का दान करें।
 

वृश्चिक (Scorpio): 

करियर: कार्यस्थल पर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
धन: अचानक लाभ के योग हैं।
लव: प्रेमियों को भाग्य का साथ मिलेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से शारीरिक कष्ट संभव है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

धनु (Sagittarius):

करियर: नई स्किल्स सीखने का सही समय है।
लव:प्रेम जीवन ठीक रहेगा। 
धन: कारोबार में अपनी मेहनत पर भरोसा रखें।
स्वास्थ्य: माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है।
उपाय: साफ-सफाई और दिनचर्या पर ध्यान दें। 
 

मकर (Capricorn): 

करियर: आपकी पुरानी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। 
लव: परिवार को समय देना न भूलें।
धन: घर की साज-सज्जा पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: पुराना बीमारी से रूबरू होना पड़ सकता है।
उपाय: आज गुलाबी या सफेद रंग का प्रयोग करें।
 

कुंभ (Aquarius): 

करियर: मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा।
लव: प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: नींद पूरी लें, तनाव से बचें।
उपाय: चावल या दूध का दान करें। 
 

मीन (Pisces): 

करियर: करियर में बदलाव के बारे में सोचेंगे।
लव: गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: किसी भी दस्तावेज़ पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहनें।ALSO READ: Chaitra Month 2026: चैत्र मास प्रारंभ, जानिए इस माह के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

07 March Birthday: आपको 7 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels