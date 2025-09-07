Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (7 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 7 सितम्बर 2025 (07:03 IST)

मेष राशि (Aries) करियर: आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और बचत भी होगी।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। आपके काम की सराहना होगी।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है। धन: निवेश के लिए समय उत्तम है। आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुलेंगे।

स्वास्थ्य: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बाहर का खाना खाने से बचें। उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा।

लव: आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। ध्यान और योग से लाभ होगा। उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer) करियर: काम में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी लगन से उन्हें पार कर लेंगे।

लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। धन: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। किसी को उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करें। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo) करियर: आज आप अपने काम से बॉस को प्रभावित करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। आज लव साथी को भाग्य का साथ मिलेगा। धन: धन लाभ के योग हैं। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा काम के कारण थकान महसूस कर सकते हैं। उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo) करियर: आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। पार्टनर के साथ रोमांटिक ट्रैवल प्लान करेंगे। धन: आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बचत करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

तुला राशि (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य से काम लें और विवादों से बचें।

लव: रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। धन: खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव से बचें। उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: आज आपका दिन सामान्य रहेगा। काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ दूरियां आ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखें। धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा। पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius) करियर: कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आपके काम को सराहा जाएगा।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय में वृद्धि के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर राशि (Capricorn) करियर: आज आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। व्यापार में सफलता मिलेगी और नए अवसर मिलेंगे।

लव: आप अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करेंगे। धन: धन लाभ के योग हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius) करियर: अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। सहकर्मियों का सहयोग लें।

लव: प्रेम जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। धैर्य रखें। धन: आज आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। अनावश्यक खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठंडी चीजों से परहेज करें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मीन राशि (Pisces) करियर: आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धन: आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग हैं।