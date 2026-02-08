Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 08 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 8 फ़रवरी 2026 (07:04 IST)

1. मेष (Aries) Today 08 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई योजनाओं को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम लें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं। लव: लव लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है, बातचीत से मसले सुलझाएं।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, फिजूलखर्ची बजट बिगाड़ सकती है। स्वास्थ्य: आंखों की देखभाल करें।

उपाय: किसी मंदिर में लाल चंदन का दान करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

लव: प्रेम तथा वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: पक्षियों को गेहूं के दाने डालें। 4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।

लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बीतेगा। धन: जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

5. सिंह (Leo) करियर: सूर्य देव की कृपा से कार्यक्षेत्र में आज आपका प्रभाव बढ़ेगा। लव: रोमांस के लिए दिन उत्तम है।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन धूप में ज्यादा देर न रहें।

6. कन्या (Virgo) करियर: कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। धैर्य से काम लें। लव: पार्टनर की किसी बात से मन दुखी हो सकता है।

धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें।

7. तुला (Libra) करियर: सामाजिक और पेशेवर क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। लव: वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। उपाय: मंदिर में लाल रंग के फल का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। लव: पार्टनर से कोई खुशखबरी मिल सकती है।

धन: व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: दिन भर चुस्ती-फुर्ती महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी।

लव: सिंगल लोगों की तलाश पूरी हो सकती है। धन: भाग्य के सहयोग से धन प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य: जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य देते समय 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें। धन: लेन-देन के मामलों में जोखिम न लें।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या भारीपन महसूस हो सकता है। उपाय: गरीब व्यक्ति को गुड़ और चने का दान करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हो सकती है। लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।

धन: धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन रह सकता है।

उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: अपनी मेहनत से आप लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको साहस देगा। धन: खर्चों की अधिकता रह सकती है, बजट बनाकर चलें।