Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 08 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Today Rashifal 08 January 2026

WD Feature Desk

, गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (07:04 IST)
मेष (Aries)
Today 08 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपकी ऊर्जा थोड़ी विचलित रह सकती है। 
लव: पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज़ करने से बचें। 
धन: अनावश्यक दिखावे पर खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: सुबह उठकर योग और प्राणायाम पर ध्यान दें।
उपाय: ॐ हं हनुमते नमः का 108 बार जाप करें।ALSO READ: Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर किस देवता की होती है पूजा?
 
वृषभ (Taurus)
करियर: पुराने लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें। 
धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च करने की योजना बन सकती है।
स्वास्थ्य: आरामदायक महसूस करेंगे। 
उपाय: छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी हो सकती है, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें।
लव: प्रेम संबंधों में हल्कापन और चंचलता बनी रहेगी। 
धन: अचानक कोई छोटा-सा लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: गैस्ट्रिक समस्या या बेचैनी महसूस हो सकती है।
उपाय: हरे रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी भावुकता आपकी ताकत और कमजोरी दोनों बन सकती है। 
लव: अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला सुलझ सकता है। 
स्वास्थ्य: भावनात्मक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। 
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में अहंकार को अपने प्रदर्शन पर हावी न होने दें।
लव: रिश्ते में ड्रामा या ध्यान आकर्षित करने की इच्छा हो सकती है। 
धन: धन लाभ के योग हैं, बजटिंग के लिए दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: पीठ और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें।
उपाय: भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर विवरणों पर आपका ध्यान आज आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। 
लव: किसी पुराने प्रेमी मित्र से मुलाकात हो सकती है।
धन: आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने में आप सफल रहेंगे। 
स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: गौ माता को हरी घास खिलाएं।ALSO READ: भोगी पंडिगाई पर किस देवता की होती है पूजा?
 
तुला (Libra)
करियर: आज आप कूटनीति और सहयोग से अपने कार्य साधेंगे। 
लव: आपका आकर्षण और संतुलन आज लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। 
धन: विलासिता की वस्तुओं या कला पर खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। 
उपाय: सुगंधित इत्र का प्रयोग करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। 
लव: अपने पार्टनर पर अविश्वास करने से बचें।
धन: अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, 
स्वास्थ्य: भावनाओं के कारण तनाव बढ़ सकता है। 
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: अपने बॉस या गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी साहसिक यात्रा की योजना बन सकती है। 
धन: आज आपका भाग्य आपका साथ देगा। 
स्वास्थ्य: अति-उत्साह में चोट लगने की संभावना है।
उपाय: किसी गरीब विद्यार्थी को शिक्षा सामग्री दान करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर आज आपका ध्यान केवल लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा रूखापन आ सकता है। 
धन: दीर्घकालिक निवेश के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। 
स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपकी नवीन सोच और रचनात्मकता की सराहना होगी। 
लव: दोस्तों के माध्यम से नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। 
धन: ऑनलाइन या तकनीक-आधारित कार्यों से धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण नींद की कमी हो सकती है।
उपाय: किसी जरूरतमंद को काले कम्बल का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आज कार्यस्थल पर किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं।
लवe: पार्टनर के साथ एकांत में समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा।
धन: निवेश के मामले में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। 
स्वास्थ्य: पैरों और पंजों का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।ALSO READ: Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

08 January Birthday: आपको 8 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels