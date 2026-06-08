Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 08 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 08 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। लव: प्रेमीसंग शादी की बात पक्की हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: कला और मीडिया से जुड़े क्षेत्र में माहौल सुखद रहेगा। लव: रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा। स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय: राधा-कृष्ण को मिश्री का भोग लगाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर: बौद्धिक कार्यों में आपकी प्रशंसा होगी। लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

धन: बचत की योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें। उपाय: पक्षियों को हरा मूंग डालें।

4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य: माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo) करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।

धन: शेयर बाजार में निवेश से लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: आत्मविश्वास उच्च रहेगा। उपाय: सूर्य देव को जल दें।

6. कन्या (Virgo) करियर: व्यापारियों के लिए दिन बड़ा मुनाफ़ा देने वाला है। लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें।

7. तुला (Libra) करियर: नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का सही समय है। लव: दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

धन: सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा। स्वास्थ्य: ताजगी महसूस करेंगे। उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। लव: भावुकता में कोई बड़ा फैसला न लें।

धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: अधूरे प्रोजेक्ट आज पूरे हो सकते हैं।

लव: लव लाइफ के लिए दिन शानदार है। धन: आय के साधनों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द हो सकता है।

उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा को पदोन्नति के योग हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। धन: जमीन या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: आज आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: लव पार्टनर के प्रति आप समर्पित रहेंगे। धन: फिजूलखर्ची आपके लिए तनाव पैदा कर सकती है।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या थकान महसूस हो सकती है। उपाय: आज शनि मंत्रों का जाप करें।

12. मीन (Pisces) करियर: नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन उत्तम है। लव: रोमांस के लिए दिन बहुत अच्छा है।