Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 फरवरी, 2026)
1. मेष (Aries)Tday 09 February horoscope in Hindi 2026 :करियर: नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिलने के पूरे योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: धन निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द से राहत मिलेगी।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है।
लव: प्रेमीजन वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: छाती में संक्रमण के प्रति सावधान रहें।
उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: लव लाइफ में रोमांच बढ़ेगा।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। योग करें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: अपने कमजोर पाचन तंत्र का ख्याल रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: ऑफिस में आपको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है।
धन: आज धन की बचत बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन महसूस हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
6. कन्या (Virgo)
करियर: छात्रों के लिए दिन कड़ी मेहनत का है।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: जमीन या वाहन में निवेश करना शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: कारोबारी यात्रा के प्रबल योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: माइग्रेन की पुरानी समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: आज सिर पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर कलीग्स से उलझने से बचें।
लव: प्रेमी साथी के साथ विश्वास बढ़ेगा।
धन: लॉटरी या जोखिम भरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: आज जिम या कसरत शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
उपाय: पशु-पक्षियों को 7 तरह का अनाज खिलाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: उच्च अधिकारियों की मदद से विदेश यात्रा संभव है।
लव: प्रेम जीवन से शुभ समाचार मिलेगा।
धन: अटका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: तकनीकी क्षेत्र के लोगों का प्रमोशन संभव है।
लव: प्रेम रिश्तों में झूठ बोलने से बचें।
धन: आज पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीया जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कारोबारियों को बड़े टारगेट मिल सकते हैं।
लव: सोशल मीडिया के जरिए कोई पुराना दोस्त मिल सकता है।
धन: घरेलू खरीदारी पर खर्च बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: आपकी सलाह से कार्यस्थल पर उन्नति का समय है।
लव: पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
धन: रुका हुआ काम बनने से आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित एलर्जी हो सकती है