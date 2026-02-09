rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
हमें फॉलो करें दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित 12 राशियों की खूबसूरत फोटो

WD Feature Desk

, सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (07:02 IST)

1. मेष (Aries)Tday 09 February horoscope in Hindi 2026 :करियर: नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिलने के पूरे योग हैं। 

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: धन निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द से राहत मिलेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Sun Transit 2026: धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य, 12 राशियों के लिए क्या बदलेगा?
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। 
लव: प्रेमीजन वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: छाती में संक्रमण के प्रति सावधान रहें।
उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: लव लाइफ में रोमांच बढ़ेगा। 
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। योग करें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा। 
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। 
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: अपने कमजोर पाचन तंत्र का ख्याल रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: ऑफिस में आपको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। 
लव: सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है।
धन: आज धन की बचत बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन महसूस हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: छात्रों के लिए दिन कड़ी मेहनत का है। 
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। 
धन: जमीन या वाहन में निवेश करना शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।ALSO READ: महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs
 

7. तुला (Libra)

करियर: कारोबारी यात्रा के प्रबल योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन की पुरानी समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: आज सिर पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर कलीग्स से उलझने से बचें। 
लव: प्रेमी साथी के साथ विश्वास बढ़ेगा। 
धन: लॉटरी या जोखिम भरे निवेश से बचें। 
स्वास्थ्य: आज जिम या कसरत शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
उपाय: पशु-पक्षियों को 7 तरह का अनाज खिलाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च अधिकारियों की मदद से विदेश यात्रा संभव है।
लव: प्रेम जीवन से शुभ समाचार मिलेगा।
धन: अटका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: तकनीकी क्षेत्र के लोगों का प्रमोशन संभव है।
लव: प्रेम रिश्तों में झूठ बोलने से बचें।
धन: आज पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीया जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कारोबारियों को बड़े टारगेट मिल सकते हैं।
लव: सोशल मीडिया के जरिए कोई पुराना दोस्त मिल सकता है।
धन: घरेलू खरीदारी पर खर्च बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आपकी सलाह से कार्यस्थल पर उन्नति का समय है।
लव: पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। 
धन: रुका हुआ काम बनने से आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित एलर्जी हो सकती है
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।ALSO READ: वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

09 February Birthday: आपको 9 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels