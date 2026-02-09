Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (07:02 IST)

1. मेष (Aries)Tday 09 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिलने के पूरे योग हैं। लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।

2. वृषभ (Taurus) करियर: आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। लव: प्रेमीजन वाणी पर नियंत्रण रखें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य: छाती में संक्रमण के प्रति सावधान रहें। उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। लव: लव लाइफ में रोमांच बढ़ेगा।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। योग करें। उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर: ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा। लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य: अपने कमजोर पाचन तंत्र का ख्याल रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 5. सिंह (Leo) करियर: ऑफिस में आपको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।

लव: सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। धन: आज धन की बचत बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन महसूस हो सकती है। उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। 6. कन्या (Virgo) करियर: छात्रों के लिए दिन कड़ी मेहनत का है।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। धन: जमीन या वाहन में निवेश करना शुभ रहेगा। स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।

7. तुला (Libra) करियर: कारोबारी यात्रा के प्रबल योग हैं। लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। स्वास्थ्य: माइग्रेन की पुरानी समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: आज सिर पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर कलीग्स से उलझने से बचें।

लव: प्रेमी साथी के साथ विश्वास बढ़ेगा। धन: लॉटरी या जोखिम भरे निवेश से बचें। स्वास्थ्य: आज जिम या कसरत शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

उपाय: पशु-पक्षियों को 7 तरह का अनाज खिलाएं। 9. धनु (Sagittarius) करियर: उच्च अधिकारियों की मदद से विदेश यात्रा संभव है।

लव: प्रेम जीवन से शुभ समाचार मिलेगा। धन: अटका हुआ पैसा मिल सकता है। स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: तकनीकी क्षेत्र के लोगों का प्रमोशन संभव है।

लव: प्रेम रिश्तों में झूठ बोलने से बचें। धन: आज पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीया जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: कारोबारियों को बड़े टारगेट मिल सकते हैं।

लव: सोशल मीडिया के जरिए कोई पुराना दोस्त मिल सकता है। धन: घरेलू खरीदारी पर खर्च बढ़ेगा। स्वास्थ्य: पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है।

उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। 12. मीन (Pisces) करियर: आपकी सलाह से कार्यस्थल पर उन्नति का समय है।

लव: पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। धन: रुका हुआ काम बनने से आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित एलर्जी हो सकती है