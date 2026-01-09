Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (07:03 IST)

1. मेष (Aries) Today 09 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरी में आज का दिन आपके लिए एक नए अवसर के रूप में आ सकता है।

लव: रिश्ते में किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। धन: व्यापार से अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: आज कार्यस्थल पर आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियों पर रहेगा।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग या ध्यान करें। उपाय: पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज आपके कार्यों में गति आएगी और आपको सफलता मिलने के संकेत हैं।

लव: प्रेम में नए बदलाव आ सकते हैं। रिश्ते में समझ बढ़ेगी। धन: आज पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बड़ों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, चिंता की बात नहीं है। उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें, यह दिन को शुभ बनाएगा।

4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इससे पार पा लेंगे।

लव: थोड़ी सी समझदारी से आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन: आज पैसे से संबंधित कुछ रुकावटें आ सकती हैं। खर्चों पर नजर रखें।

स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है। उपाय: हल्दी का सेवन करें, यह आपको शारीरिक और मानसिक शांति देगा।

5. सिंह (Leo) करियर: आज कार्यस्थल पर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

लव: अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। धन: थोड़ा संयम बनाए रखें, खर्चे बढ़ सकते हैं।

6. कन्या (Virgo) करियर: आज आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। लव: रिश्ते में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है।

धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बड़े निवेश से बचें। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।

उपाय: शिव पूजन से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके हाथ में आ सकती हैं। लव: रिश्ते में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे बातचीत से हल करने में सक्षम होंगे।

धन: आज कोई अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: आज थोड़ा आराम करें ताकि मानसिक तनाव से बच सकें।

उपाय: जल में हल्दी डालकर स्नान करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर हैं।

लव: प्रेम रिश्तों में छोटी-मोटी समस्याओं से बचने के लिए आपसी समझ जरूरी है। धन: आज आर्थिक मामलों में कुछ लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है। उपाय: तीर्थस्थल का दर्शन आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा।

9. धनु (Sagittarius) करियर: कार्यस्थल पर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

लव: प्रेम रिश्ते में थोड़ी हलचल हो सकती है। धन: कारोबारियों की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा विश्राम करें। उपाय: आज गुलाबी रंग के कपड़े पहनें।

10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपका योगदान सराहा जाएगा।

लव: प्रेम जीवन के रिश्ते में विश्वास और समझदारी बढ़ेगी। धन: आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

स्वास्थ्य: कुछ हल्का सा तनाव महसूस हो सकता है। उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरीपेशा को आज कल्पनाशील और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

लव: अपने साथी से अच्छे संवाद बनाए रखें। धन: धन से संबंधित स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें। 12. मीन (Pisces) करियर: आज आपके काम में सफलता की संभावना है। किसी पुराने काम में आपको प्रगति मिल सकती है।

लव: आपको अपने पार्टनर से समर्थन मिलेगा। धन: कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले विचार करें। स्वास्थ्य:मानसिक शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा आराम करें।