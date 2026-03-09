Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 मार्च, 2026)
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (15:37 IST)
1. मेष (Aries)
Today 09 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा।
धन: जल्दबाजी में धन संबंधी बड़े फैसले न लें।
स्वास्थ्य: हल्का-फुल्का व्यायाम करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखें।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्या को सफेद मिठाई खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा।
लव: आज आपसी बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: अचानक धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: गाय को पालक खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा।
लव: अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात चल सकती है।
धन: खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: सर्दी से संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है।
लव: पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं।
धन: शेयर बाजार या सट्टेबाजी से बचें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: करियर में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा।
लव: छोटी बात पर बहस करने से बचें।
धन: आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को चावल का दान करें।
7. तुला (Libra)
करियर: रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ा मंच मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है।
धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: विदेश जाने के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: कोई विशेष मित्र करीब आ सकता है।
धन: बिजनेसमैन को भाग्य का साथ मिलेगा।
स्वास्थ्य: सिरदर्द में धैर्य से काम लें।
उपाय: पक्षियों को सप्तधान डालें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: व्यापार में विस्तार के योग हैं।
लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
धन: आज फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान रहेगी।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नौकरीपेशा अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें।
धन: आज की व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी।
स्वास्थ्य: शरीर की सफाई का ध्यान रखें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: नौकरी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
लव: पार्टनर के प्रति समर्पित रहेंगे।
धन: दान-पुण्य में धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार आएगा।