Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 09 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरी में अपनी दक्षता साबित करने का मौका मिलेगा।

लव: पार्टनर के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा। धन: व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं। स्वास्थ्य: काम के तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: भाग्य के कारण किसी प्रोजेक्ट में अचानक सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में तनाव कम करने के लिए मौन रहना सहायक होगा। धन: गुप्त धन लाभ या पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। मानसिक तनाव से बचें। उपाय: देवी दुर्गा को पुष्प अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: नौकरीपेशा लोग नए विचारों से सफलता प्राप्त करेंगे।

लव: विवाह और नए समझौतों के लिए बहुत शुभ है। धन: आज के दिन साझेदारी से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: आज दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर: वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं।

धन: व्यावसायिक यात्रा सफल होगी। धन लाभ के अच्छे योग हैं। स्वास्थ्य: पेट से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5. सिंह (Leo) करियर: नौकरीपेशा को अपनी प्रतिभा को दर्शाने का मौका मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनेगा। धन: निवेश से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य: आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊँचा रहेगा। उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: आज का दिन रचनात्मकता, शिक्षा और नौकरीपेशा के लिए बेहतरीन है।

लव: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है।

स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय: मां दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

7. तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में आज अपनी बात प्रभावी ढंग से रखेंगे।

लव: पार्टनर के साथ छोटी और आनंददायक यात्रा पर जा सकते हैं। धन: डिजिटल माध्यमों से धनलाभ होने की संभावना है।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। लव: प्रेम संबंधों में शब्दों का प्रयोग सावधानी से करें।

धन: धन संग्रह करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य: गले से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है।

उपाय: जल में गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। 9. धनु (Sagittarius) करियर: यह दिन नए काम की शुरुआत के लिए उत्तम है।

लव: पार्टनर के साथ आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। धन: अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: दिनभर सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: करियर के सिलसिले में विदेश से संबंधित अनावश्यक यात्रा से बचें।

लव: अपने रिश्ते को लेकर पार्टनर पर भरोसा रखें। धन: आज आपको व्यर्थ के खर्चों पर ध्यान देना होगा।

स्वास्थ्य: अनिद्रा या तनाव महसूस हो सकता है। उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: आज दोस्तों और प्रोफेशनल नेटवर्क से मदद मिलेगी। लव: आज लव मैटर में नए लोगों से मिलना होगा।

धन: पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्वास्थ्य: अनियमित खान-पान से बचें।

उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन दान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: उच्च पदस्थ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

लव: काम की व्यस्तता के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकालें। धन: करियर में सफलता से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।