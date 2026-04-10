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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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दैनिक राशिफल में 12 राशियों की खूबसूरत फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (07:02 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (14:31 IST)
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मेष राशि (Aries)

Today 10 April 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा। 
लव: पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी। 
धन: पुराना अटका हुआ धन प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।ALSO READ: Weekly Horoscope April 2026: 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, पढ़ें 6 से 12 अप्रैल तक
 

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नए संपर्कों से करियर को नई दिशा मिलेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताएंगे।
धन: बाहरी दिखावे में अधिक खर्च न करें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।

 

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें। 
लव: प्रेम संबंधों में अपनी बातों को स्पष्टता से रखें।
धन: आज बजट का खास ध्यान रखने की जरूरत है।
स्वास्थ्य: योग या मेडिटेशन का सहारा लें।
उपाय: गाय को हरा चारा या ताजी पालक खिलाएं।
 

कर्क राशि (Cancer)

करियर: बैंकिंग क्षेत्र में जुड़े लोगों की प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। 
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान रह सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर अक्षत (चावल) और जल अर्पित करें।

 

सिंह राशि (Leo)

करियर: अधिकारियों से प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। 
धन: कर्ज के लेन-देन से आज दूरी बनाकर रखें।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए। 
उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

कन्या राशि (Virgo)

करियर: अधूरे काम समय पर पूरे होंगे। 
लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें। 
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। 
उपाय: श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।ALSO READ: वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा: Varuthini Ekadashi Vrat Katha
 

तुला राशि (Libra)

करियर: ऑफिस में आज काम का बोझ ज्यादा रह सकता है। 
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब का इत्र अर्पित करें।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। 
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे।
उपाय: आज लाल फल का दान करें।
 

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिलेगा।
लव: जीवनसाथी की सलाह आज आपके बहुत काम आएगी। 
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। 
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। 
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। 
लव: लव पार्टनर के साथ समय व्यतीत करेंगे।
धन: नया निवेश करने के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: सकारात्मक विचारों से दिन खुशनुमा रहेगा।
उपाय: शनिवार की संध्या को मंदिर में दीपक जलाएं।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई शुरुआत संभव है।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। 
धन: फिजूलखर्ची आपकी बचत बिगाड़ सकती है।
स्वास्थ्य: मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें। 
 

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर वाणी और व्यवहार में सौम्यता रखें। 
लव: पार्टनर के प्रति वफादारी बढ़ाएं। 
धन:  पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज आप तरोताजा महसूस करेंगे। 
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।ALSO READ: मंगल का महा-गोचर 2026: अपनी ही राशि मेष में लौटेंगे मंगल, 6 राशियों के लिए अपराजेय योग
 

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WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (07:02 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (14:31 IST)

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