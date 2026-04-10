Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अप्रैल, 2026)
दैनिक राशिफल: 10 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (07:02 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (14:31 IST)
मेष राशि (Aries)
Today 10 April 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा।
लव: पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: पुराना अटका हुआ धन प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: नए संपर्कों से करियर को नई दिशा मिलेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताएंगे।
धन: बाहरी दिखावे में अधिक खर्च न करें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।
लव: प्रेम संबंधों में अपनी बातों को स्पष्टता से रखें।
धन: आज बजट का खास ध्यान रखने की जरूरत है।
स्वास्थ्य: योग या मेडिटेशन का सहारा लें।
उपाय: गाय को हरा चारा या ताजी पालक खिलाएं।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: बैंकिंग क्षेत्र में जुड़े लोगों की प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान रह सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर अक्षत (चावल) और जल अर्पित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: अधिकारियों से प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: कर्ज के लेन-देन से आज दूरी बनाकर रखें।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए।
उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: अधूरे काम समय पर पूरे होंगे।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
तुला राशि (Libra)
करियर: ऑफिस में आज काम का बोझ ज्यादा रह सकता है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब का इत्र अर्पित करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे।
उपाय: आज लाल फल का दान करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिलेगा।
लव: जीवनसाथी की सलाह आज आपके बहुत काम आएगी।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ समय व्यतीत करेंगे।
धन: नया निवेश करने के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: सकारात्मक विचारों से दिन खुशनुमा रहेगा।
उपाय: शनिवार की संध्या को मंदिर में दीपक जलाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई शुरुआत संभव है।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: फिजूलखर्ची आपकी बचत बिगाड़ सकती है।
स्वास्थ्य: मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर वाणी और व्यवहार में सौम्यता रखें।
लव: पार्टनर के प्रति वफादारी बढ़ाएं।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज आप तरोताजा महसूस करेंगे।
WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (07:02 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (14:31 IST)