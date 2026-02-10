Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (07:02 IST)

मेष(Aries) Today 10 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में किसी खास प्रोजेक्ट की नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, बातचीत से नज़दीकियां बढ़ेंगी। धन: धन लाभ के योग हैं, खर्च पर नियंत्रण रखें।

वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी और व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ेगा। लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: कारोबारी आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें। उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini) करियर: शेयर मार्केटिंग से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। लव: प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें। उपाय: बजरंगबली को लाल फूल अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर: शहर से बाहर कार्यरत लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। लव: प्रेमीजन तथा परिवारसंग भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: कारोबार को लेकर आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें। उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

धन: कारोबार में निवेश से लाभ संभव है। स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: नौकरीपेशा के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी। लव: प्रेम संबंधी रिश्तों में स्पष्टता ज़रूरी है।

तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल पर साथियों के सहयोग से लाभ मिलेगा। लव: प्रेम जीवन अब संतुलित रहेगा।

धन: धन संचय के योग हैं। स्वास्थ्य: बाहरी तनाव से दूर रहें। उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरी कर रहे जातकों को कार्यक्षेत्र में सतर्कता आवश्यक है।

लव: रिश्तों में गलतफहमी से बचें। धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: माता के सेहत पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु (Sagittarius) करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी। धन: घर-बाहर खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: अशोक के वृक्ष की पूजा करें। मकर (Capricorn) करियर: नौकरी में पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन अच्छा और आनंदमय बना रहेगा। धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: शरीर या जोड़ों में दर्द संभव है।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। कुंभ (Aquarius) करियर: कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे।

लव: प्रेमीजनों के संबंध मजबूत होंगे। विवाह संभव। धन: आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है। उपाय: गरीबों को अन्न दान करें।

मीन (Pisces) करियर: आज आपकी सजगता कार्यस्थल पर बहुत काम आएगी। लव: जीवनसाथी के साथ विवाद से बचें।

