Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 फरवरी, 2026)
मेष(Aries)
Today 10 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में किसी खास प्रोजेक्ट की नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, बातचीत से नज़दीकियां बढ़ेंगी।
धन: धन लाभ के योग हैं, खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी और व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: कारोबारी आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: शेयर मार्केटिंग से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें।
उपाय: बजरंगबली को लाल फूल अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: शहर से बाहर कार्यरत लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
लव: प्रेमीजन तथा परिवारसंग भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: कारोबार को लेकर आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।
धन: कारोबार में निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: नौकरीपेशा के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी।
लव: प्रेम संबंधी रिश्तों में स्पष्टता ज़रूरी है।
धन: धन की बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।
तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर साथियों के सहयोग से लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन अब संतुलित रहेगा।
धन: धन संचय के योग हैं।
स्वास्थ्य: बाहरी तनाव से दूर रहें।
उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरी कर रहे जातकों को कार्यक्षेत्र में सतर्कता आवश्यक है।
लव: रिश्तों में गलतफहमी से बचें।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: माता के सेहत पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी।
धन: घर-बाहर खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: अशोक के वृक्ष की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: नौकरी में पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन अच्छा और आनंदमय बना रहेगा।
धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: शरीर या जोड़ों में दर्द संभव है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे।
लव: प्रेमीजनों के संबंध मजबूत होंगे। विवाह संभव।
धन: आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: गरीबों को अन्न दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: आज आपकी सजगता कार्यस्थल पर बहुत काम आएगी।
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद से बचें।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्या हो सकती है।
Edited BY: Raajshri Kasliwal