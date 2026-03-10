Hanuman Chalisa

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

आज का दैनिक भविष्यफल का सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (07:04 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (15:55 IST)
1. मेष (Aries)

Today 10 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज नई नौकरी मिलने के अवसर मिल सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बीतेगा। 
धन: निवेश के लिए दिन मध्यम है।
स्वास्थ्य: सेहत का पूर्ण ध्यान रखें।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।ALSO READ: Sheetala puja 2026: शीतला सप्तमी और अष्टमी: जानें तिथि, महत्व, पूजा विधि और धार्मिक मान्यता
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में नये विस्तार की योजना सफल होगी। 
लव: किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है।
धन: आकस्मिक बड़े धनलाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: गले में खराश या जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी क्रिएटिविटी सराही जाएगी।
लव: सिंगल लोगों के लिए आज दिन रोमांटिक रहेगा।
धन: आज किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से आज बचें।
स्वास्थ्य: फिट रहने के लिए योग शुरू कर सकते हैं।
उपाय: गौमाता को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा आज धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक तनाव का असर प्रेम जीवन पर पड़ सकता है।
धन: अनचाहे बड़े खर्च सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: पीपल में जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: एकाउंट्स से जुड़े लोगों के लिए लाभ का दिन है। 
लव: लव पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला हल होगा।
स्वास्थ्य: हृदय संबंधी सावधानी बरतें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: सरकारी अधिकारियों से आज तालमेल अच्छा बना रहेगा।
लव: प्रेम या दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन बचत की नई योजना बनाएंगे।
स्वास्थ्य: आज अपच की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें।ALSO READ: Kharmas March 2026: खरमास कब से हो रहा है प्रारंभ, क्या महत्व है इसका?
 

7. तुला (Libra)

करियर: जॉब में करियर में नई उड़ान संभव है।
लव: पार्टनर के साथ फिल्म देखने का प्लान बन सकता है।
धन: आज आभूषण या वस्त्रों पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: कॉस्मेटिक्स का प्रयोग ध्यान से करें।
उपाय: मंदिर में सफेद फूलों की माला चढ़ाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी।
लव: लव पार्टनर का ख्याल रखें।
धन: लेन-देन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: मोबाइल का उपयोग कम करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर तथा नौकरी में भाग्य का साथ मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: कारोबार से धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: आज धूप में कुछ समय बिताएं।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज आपकी मेहनत का फल पदोन्नति के रूप में मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ प्रेम संवाद बनाए रखें।
धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी। 
स्वास्थ्य: कार्यस्थल पर बैठने की पोजीशन सही रखें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: ऑफिस में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
लव: प्रेमीसंग छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो सकता है। 
धन: आज किसी को कर्ज न दें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द आज परेशान कर सकता है। 
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: टीचिंग से जुड़े लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। 
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं।ALSO READ: विक्रम संवत सबसे प्राचीन होने के बाद भी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्यों नहीं बना? जानिए 3 बड़े कारण

