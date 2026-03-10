Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मार्च, 2026)
दैनिक राशिफल: 10 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (07:04 IST)
Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (15:55 IST)
1. मेष (Aries)
Today 10 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज नई नौकरी मिलने के अवसर मिल सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बीतेगा।
धन: निवेश के लिए दिन मध्यम है।
स्वास्थ्य: सेहत का पूर्ण ध्यान रखें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में नये विस्तार की योजना सफल होगी।
लव: किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है।
धन: आकस्मिक बड़े धनलाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: गले में खराश या जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी क्रिएटिविटी सराही जाएगी।
लव: सिंगल लोगों के लिए आज दिन रोमांटिक रहेगा।
धन: आज किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से आज बचें।
स्वास्थ्य: फिट रहने के लिए योग शुरू कर सकते हैं।
उपाय: गौमाता को हरा चारा खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा आज धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक तनाव का असर प्रेम जीवन पर पड़ सकता है।
धन: अनचाहे बड़े खर्च सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: पीपल में जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: एकाउंट्स से जुड़े लोगों के लिए लाभ का दिन है।
लव: लव पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला हल होगा।
स्वास्थ्य: हृदय संबंधी सावधानी बरतें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: सरकारी अधिकारियों से आज तालमेल अच्छा बना रहेगा।
लव: प्रेम या दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन बचत की नई योजना बनाएंगे।
स्वास्थ्य: आज अपच की समस्या हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: जॉब में करियर में नई उड़ान संभव है।
लव: पार्टनर के साथ फिल्म देखने का प्लान बन सकता है।
धन: आज आभूषण या वस्त्रों पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: कॉस्मेटिक्स का प्रयोग ध्यान से करें।
उपाय: मंदिर में सफेद फूलों की माला चढ़ाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी।
लव: लव पार्टनर का ख्याल रखें।
धन: लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मोबाइल का उपयोग कम करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: करियर तथा नौकरी में भाग्य का साथ मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: कारोबार से धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज धूप में कुछ समय बिताएं।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: आज आपकी मेहनत का फल पदोन्नति के रूप में मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ प्रेम संवाद बनाए रखें।
धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी।
स्वास्थ्य: कार्यस्थल पर बैठने की पोजीशन सही रखें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: ऑफिस में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
लव: प्रेमीसंग छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो सकता है।
धन: आज किसी को कर्ज न दें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द आज परेशान कर सकता है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: टीचिंग से जुड़े लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा।