Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 11 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries) Today 11 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे।

लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आज आप सक्रिय महसूस करेंगे।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसफर की सूचना मिल सकती है। लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं। स्वास्थ्य: गले में इंफेक्शन या खराश की समस्या हो सकती है।

उपाय: सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। मिथुन राशि (Gemini) करियर: आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।

लव: प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। धन: आज उधार देने से बचना आपके लिए बेहतर होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस होगी। उपाय: गणेश जी को 2 दूर्वा की गांठें अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer) करियर: आपके लिए आज नई नौकरी के अवसर खुलेंगे। लव: सिंगल लोगों की तलाश आज खत्म हो सकती है।

धन: अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। स्वास्थ्य: पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo) करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी। लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: अटके हुए सरकारी भुगतान आज मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सचेत रहने की जरूरत है।

कन्या राशि (Virgo) करियर: बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए दिन शानदार है। लव: अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

धन: बचत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। तुला राशि (Libra) करियर: कला और रचनात्मक कार्यों में आपका मन लगेगा।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा। स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। नियमित व्यायाम करें।

उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें और गुलाब का फूल चढ़ाएं। वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: प्रतिद्वंद्वी आपके काम में बाधा डाल सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। धन: कारोबार हेतु आज का दिन शुभ है। स्वास्थ्य: आज आप काफी ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि (Sagittarius) करियर: शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश जाने की योजना बनेगी।

लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत भविष्य के लिए लाभकारी होगी। विश्वास बढ़ेगा। धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। अनावश्यक खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। हल्का और सात्विक भोजन लें। उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी चढ़ाएं।

मकर राशि (Capricorn) करियर: कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी। लव: पुराने प्रेमी से मुलाकात मन को विचलित कर सकती है।

धन: निवेश के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद न लेने के कारण सिरदर्द हो सकता है।

उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कुंभ राशि (Aquarius) करियर: कार्यक्षेत्र तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

लव: पार्टनर को उनकी पसंद का समय दें। धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए घरेलू नुस्खों का प्रयोग करें।

उपाय: गरीबों को काले तिल का दान करें। मीन राशि (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा निखरेगी।

लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: सकारात्मक विचारों से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा।