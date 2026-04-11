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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 11 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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दैनिक राशिफल का कलरफुल फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (07:03 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:14 IST)
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मेष राशि (Aries)

Today 11 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। 
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आज आप सक्रिय महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं।ALSO READ: छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीख
 

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसफर की सूचना मिल सकती है।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। 
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं। 
स्वास्थ्य: गले में इंफेक्शन या खराश की समस्या हो सकती है। 
उपाय: सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं।
 

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।
लव: प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। 
धन: आज उधार देने से बचना आपके लिए बेहतर होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस होगी। 
उपाय: गणेश जी को 2 दूर्वा की गांठें अर्पित करें।
 

कर्क राशि (Cancer)

करियर: आपके लिए आज नई नौकरी के अवसर खुलेंगे।
लव: सिंगल लोगों की तलाश आज खत्म हो सकती है।
धन: अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। 
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। 
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।
 

सिंह राशि (Leo)

करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी। 
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: अटके हुए सरकारी भुगतान आज मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सचेत रहने की जरूरत है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय क्या रहेगा?
 

कन्या राशि (Virgo)

करियर: बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए दिन शानदार है। 
लव: अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। 
धन: बचत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

तुला राशि (Libra)

करियर: कला और रचनात्मक कार्यों में आपका मन लगेगा।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। 
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। नियमित व्यायाम करें।
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें और गुलाब का फूल चढ़ाएं।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: प्रतिद्वंद्वी आपके काम में बाधा डाल सकते हैं। 
लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: कारोबार हेतु आज का दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: आज आप काफी ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश जाने की योजना बनेगी।
लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत भविष्य के लिए लाभकारी होगी। विश्वास बढ़ेगा।
धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। हल्का और सात्विक भोजन लें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी चढ़ाएं।

 

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी। 
लव: पुराने प्रेमी से मुलाकात मन को विचलित कर सकती है। 
धन: निवेश के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। 
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद न लेने के कारण सिरदर्द हो सकता है। 
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
लव: पार्टनर को उनकी पसंद का समय दें।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए घरेलू नुस्खों का प्रयोग करें।
उपाय: गरीबों को काले तिल का दान करें।
 

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा निखरेगी। 
लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। 
धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: सकारात्मक विचारों से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय क्या रहेगा?

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WD Feature Desk
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (07:03 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:14 IST)

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