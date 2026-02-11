Dharma Sangrah

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: 11 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 फरवरी, 2026)

WD Feature Desk

, बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (07:04 IST)

1. मेष (Aries)

Today 11 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आज अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: आज निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: आज पर्याप्त आराम करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) चढ़ाएं।ALSO READ: Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा।
धन: कारोबार से धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में आपके कार्यों की चर्चा होगी।
लव: प्रेमियों के पुराने मतभेद सुलझ जाएंगे।
धन: पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज योग करना लाभदायक रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा।
लव: लव पार्टनर को समय दें।
धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में धन लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: आज ठंडा पानी पीने से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है।
लव: आप आज रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: पेट दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें।ALSO READ: सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं, सूतक काल का समय क्या रहेगा?
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के काम पूरे होंगे। 
लव: साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। 
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य: अचानक कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: छात्र वर्ग की कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। 
धन: शेयर बाजार में किस्मत साथ देगी।
स्वास्थ्य: दिन ऊर्जावान रहेगा। 
उपाय: शिव मंदिर में घी का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें। 
लव: रिश्तों में संदेह न आने दें। 
धन: अचानक खर्च आने से बजट बिगड़ सकता है। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें।
उपाय: आज बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में कलीग्स से धैर्य से काम लेना बेहतर होगा। 
लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा का योग है। 
धन: आज पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: आज किसी कारणवश नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: मैनेजमेंट से जुड़े जातकों के काम की सराहना होगी।
लव: वैवाहिक जीवन में पुराने विवाद सुलझेंगे। 
धन: जमीन-जायदाद में निवेश लाभदायक रहेगा। 
स्वास्थ्य: दांतों या मसूड़ों में समस्या हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: टीम वर्क में नई तकनीक का उपयोग सफलता वाला रहेगा।
लव: प्रेमीसंग रिश्ते में नयापन आएगा।
धन: आज अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान में स्वच्छता का ध्यान रखें।
उपाय: आज शिव मंत्रों का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा। 
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको साहस देगा। 
धन: बचत योजना में निवेश करना सही रहेगा। 
स्वास्थ्य: खान-पान में फल और जूस शामिल करें।
उपाय: आज पीली वस्तुओं का दान करें।ALSO READ: सूर्य का कुंभ राशि में गोचर 2026: सभी 12 राशियों पर पड़ेगा असर, जानें पूरा राशिफल

