Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 11 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
Today Rashifal 11 June 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 (17:24 IST) Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 (17:27 IST)
google-news
Today 11 June 2026 horoscope in Hindi : माह का पहला दिन, 11 जून 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

मेष (Aries)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। 
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: कारोबार या भूमि निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को संभलकर रहने की जरूरत है।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। 
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: पार्टनर के साथ रोमांस बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें। 
उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहेगा। 
लव: लव पार्टनर के बीच तालमेल बना रहेगा। 
धन: आज व्यर्थ के अधिक खर्चों से बचें। 
स्वास्थ्य: थकान हो तो पर्याप्त नींद लें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: बिजनेस में लिया गया रिस्क आज फायदा देगा।
लव: लव लाइफ में थोड़ा तनाव हो सकता है। 
धन: शेयर बाजार से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य:  व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: बैंकिंग क्षेत्र के लोगों के अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे। 
लव: पार्टनर के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा। 
धन: आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: जरूरतमंदों को पीले फल या केला दान करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा सफल रहेगी।
लव: जीवनसाथी से कोई उपहार मिल सकता है।
धन: सुख-सुविधा की चीजों पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: श्री लक्ष्मी चालीसा या सूक्त का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर अपने राज किसी से साझा न करें।
लव: साथी की भावनाओं का सम्मान करें। 
धन: अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: वाहन सावधानी से चलाएं। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा में किस्मत का साथ मिलेगा।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: कारोबारियों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। 
स्वास्थ्य: आज आप खुद को बहुत एक्टिव महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। 
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। 
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: कमर और घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी नई तकनीक सीखने में रुचि बढ़ेगी।
लव: प्रेमीजन किसी तीसरे की बातों में न आएं।
धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में पदोन्नति की खबर मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। 
धन: आय बढ़ेगी और धन संचय करने में सफल रहेंगे। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। 
उपाय: पीले वस्त्र धारण करें। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

11 June Birthday: आपको 11 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels