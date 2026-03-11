Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 मार्च, 2026)
दैनिक राशिफल: 11 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (14:53 IST)
1. मेष (Aries)
Today 11 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज के दिन की शुरुआत ऊर्जावान रहेगी।
लव: विवाह के इच्छुक लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
धन: आज आप पुराने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की संभावना है, पानी खूब पिएं।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है।
लव: प्रेमियों के बीच संबंधों में मजबूती आएगी।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्तुओं (दूध, चावल) का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: लेखन के क्षेत्र में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे।
लव: लव पार्टनर से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा आज का दिन आपके लिए अनुकूल है।
लव: परिवार में सुख-शांति रहेगी।
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: बाहर के खाने से परहेज करें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर काम का टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा।
लव: अहंकार को रिश्तों के बीच न आने दें।
धन: शेयर मार्केट में पैसे के निवेश के लिए समय सही नहीं है।
स्वास्थ्य: आज कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: सूर्य को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।
लव: लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए बातचीत सुखद रहेगी।
धन: बजट बिगड़ सकता है, सोच-समझकर खरीदारी करें।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति के योग हैं।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नई आय के स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: व्यायाम पर ध्यान दें, आलस्य से बचें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: अपने प्रोजेक्ट्स की जानकारी बाहर साझा न करें।
लव: प्रेमियों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है।
धन: उधार लेन-देन से बचें। निवेश के लिए समय मध्यम है।
स्वास्थ्य: पुरानी चोट उभर सकती है, सावधानी बरतें।
उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ होने की संभावना है।
लव: पार्टनर के साथ प्रेम बढ़ेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: हल्का भोजन करें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा की मेहनत आज रंग लाएगी।
लव: पार्टनर के साथ संवाद में शब्दों के चयन पर ध्यान दें।
धन: रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत रह सकती है।
उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कारोबारी या छात्र वर्ग नए आइडियाज पर काम शुरू करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।
धन: अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: फिट रहने के लिए योग करेंगे।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: नौकरी या शिक्षा हेतु विदेश यात्रा के योग हैं।
लव: किसी पुराने मित्र के मिलन से दिन खुशनुमा रहेगा।
धन: खर्चे बढ़ेंगे, फिर भी धन संतुलन बना रहेगा।
स्वास्थ्य: सर्दी, जुकाम-खांसी से बचकर रहें।