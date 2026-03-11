Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 11 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 11 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज के दिन की शुरुआत ऊर्जावान रहेगी। लव: विवाह के इच्छुक लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं।

धन: आज आप पुराने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य: सिरदर्द की संभावना है, पानी खूब पिएं।

2. वृषभ (Taurus) करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है। लव: प्रेमियों के बीच संबंधों में मजबूती आएगी।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। उपाय: सफेद वस्तुओं (दूध, चावल) का दान करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: लेखन के क्षेत्र में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। लव: लव पार्टनर से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं। स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। 4. कर्क (Cancer) करियर: नौकरीपेशा आज का दिन आपके लिए अनुकूल है।

लव: परिवार में सुख-शांति रहेगी। धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: बाहर के खाने से परहेज करें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें। 5. सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर काम का टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा।

लव: अहंकार को रिश्तों के बीच न आने दें। धन: शेयर मार्केट में पैसे के निवेश के लिए समय सही नहीं है।

स्वास्थ्य: आज कमजोरी महसूस हो सकती है। उपाय: सूर्य को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo) करियर: नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। लव: लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए बातचीत सुखद रहेगी।

धन: बजट बिगड़ सकता है, सोच-समझकर खरीदारी करें। स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं। 7. तुला (Libra) करियर: रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति के योग हैं।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नई आय के स्रोत बनेंगे।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: अपने प्रोजेक्ट्स की जानकारी बाहर साझा न करें। लव: प्रेमियों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है।

धन: उधार लेन-देन से बचें। निवेश के लिए समय मध्यम है। स्वास्थ्य: पुरानी चोट उभर सकती है, सावधानी बरतें।

उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। 9. धनु (Sagittarius) करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ होने की संभावना है।

लव: पार्टनर के साथ प्रेम बढ़ेगा। धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य: हल्का भोजन करें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा की मेहनत आज रंग लाएगी।

लव: पार्टनर के साथ संवाद में शब्दों के चयन पर ध्यान दें। धन: रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत रह सकती है। उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: कारोबारी या छात्र वर्ग नए आइडियाज पर काम शुरू करेंगे। लव: पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।

धन: अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य: फिट रहने के लिए योग करेंगे। उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।

12. मीन (Pisces) करियर: नौकरी या शिक्षा हेतु विदेश यात्रा के योग हैं। लव: किसी पुराने मित्र के मिलन से दिन खुशनुमा रहेगा।

धन: खर्चे बढ़ेंगे, फिर भी धन संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य: सर्दी, जुकाम-खांसी से बचकर रहें।