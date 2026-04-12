Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 12 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today 12 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज काम में उत्साह रहेगा, लेकिन जल्दबाजी न करें।

लव: प्रेमीसंग रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें। धन: कारोबार में खर्च थोड़ा बढ़ सकता है।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्य में स्थिरता बनी रहेगी, धीरे-धीरे प्रगति होगी। लव: पार्टनर के साथ सुकून भरा समय मिलेगा।

धन: बचत करने का दिन है। स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा। उपाय: सफेद वस्तु का दान करें।

मिथुन (Gemini) करियर: करियर में नए विचार आएंगे, उन्हें सही दिशा दें। लव: प्रेमीसंग बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे।

धन: कारोबारी अनावश्यक खर्च से बचें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है। उपाय: गणेश जी का स्मरण करें।

कर्क (Cancer) करियर: कारोबार तथा नौकरी की जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएंगे।

लव: प्रेमी के परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। धन: बिजनेस तथा अन्य क्षेत्रों से आय सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। उपाय: गरीबों को अन्न का दान करें। सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में आत्मविश्वास से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। लव: आपसी प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

धन: बाहरी इन्कम से लाभ के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी। उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo) करियर: कारोबार से कार्य का दबाव महसूस हो सकता है। लव: प्रेमजनों को धैर्य और समझदारी जरूरी है।

धन: अपने बढ़ते खर्च नियंत्रित रखें। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।

तुला (Libra) करियर: नौकरीपेशा को कलीग्स के सहयोग से काम आसान बनेगा। लव: प्रेम रिश्तों में संतुलन बना रहेगा।

धन: व्यापार में आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कारोबार तथा नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा। लव: प्रेमीसंग पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं।

धन: शेयर मार्केट से अचानक लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य: अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें।

उपाय: शिव जी का जलाभिषेक करें। धनु (Sagittarius) करियर: नौकरीपेशा नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं।

लव: आज लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। धन: कारोबार की स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य: सेहत हेतु अच्छा रहेगा।

उपाय: पीले वस्त्र धारण करें। मकर (Capricorn) करियर: छात्रों की मेहनत रंग लाएगी।

लव: पारिवारिक तथा प्रेम रिश्तों में स्थिरता रहेगी। धन: घर-बाहर खर्च कम बने रहेंगे। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, योग करें।

उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें। कुंभ (Aquarius) करियर: छात्रों को विदेश में नए मौके मिल सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में थोड़ा धैर्य रखें। धन: धन आज सोच-समझकर खर्च करें। स्वास्थ्य: अपनी मानसिक शांति पर ध्यान दें।

उपाय: गरीब या जरूरतमंद की सहायता करें। मीन (Pisces) करियर: कारोबारियों को बाहरी काम में सफलता मिलेगी।

लव: परिवार तथा प्रेम रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। धन: धन लाभ के अच्छे संकेत हैं।