Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 12 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 12 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी पहल को आगे बढ़ाएं।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। धन: सोच-समझकर किए गए निवेश से फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य आज तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।

वृषभ (Taurus) करियर: आज करियर में प्रगति के संकेत हैं, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। धन: धन: लाभ के प्रबल योग हैं। स्वास्थ्य अपने खान-पान पर ध्यान दें।

उपाय: लाल वस्तु का दान करें। मिथुन (Gemini) करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमी-प्रेमिका के बीच प्यार के मामले में गलतफहमी हो सकती है। धन: आज व्यापार के अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं।

स्वास्थ्य व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आराम के लिए समय निकाल लेंगे। उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, स्थिरता बनी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे।

लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। धन: आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। आज भाग्य से धन: लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: मानसिक चिंता बढ़ सकती है। अपने पाचन तंत्र पर ध्यान दें। उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo) करियर: आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। लव: परिवार तथा प्रेम जीवन में शांति रहेगी।

धन: निवेश शुभ रहेगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे। स्वास्थ्य: सेहत में अच्छी ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं। कन्या (Virgo) करियर: छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमियों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। धन: धन: निवेश से लाभ की संभावना है।

तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनाए रखें। लव: परिवार की समस्या दूर होगी और संतुलन बना रहेगा।

धन: धन: लाभ होगा, रुकावटें दूर होंगी। स्वास्थ्य: पैरों में थकान हो सकती है, आराम करें।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र में कार्यकुशलता से कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाएंगे।

लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। धन: धन: लाभ होगा। निवेश शुभ रहेगा। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु (Sagittarius) करियर: व्यापार में लाभदायक दिन। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा।

लव: प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। धन: आज धन: लाभ के योग हैं। निवेश से लाभ होगा। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा को स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है।

लव: दांपत्य जीवन तथा प्रेम-प्रसंग में सुखद रहेगा। धन: रुका हुआ धन: प्राप्त होगा। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहें।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं। कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, नई शुरुआत हो सकती है।

लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धन: आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।

उपाय: गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें। मीन (Pisces) करियर: कारोबार में भाग्य से धन: लाभ संभव है। छोटी यात्रा का योग।

लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।