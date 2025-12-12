Hanuman Chalisa

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 12 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (07:03 IST)
मेष (Aries)
 
Today 12 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी पहल को आगे बढ़ाएं।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। 
धन: सोच-समझकर किए गए निवेश से फायदा मिलेगा।
स्वास्थ्य आज तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
स्वास्थ्य आज तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: आज करियर में प्रगति के संकेत हैं, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। 
धन: धन: लाभ के प्रबल योग हैं। 
स्वास्थ्य अपने खान-पान पर ध्यान दें। 
उपाय: लाल वस्तु का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेमी-प्रेमिका के बीच प्यार के मामले में गलतफहमी हो सकती है। 
धन: आज व्यापार के अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं।
स्वास्थ्य व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आराम के लिए समय निकाल लेंगे।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, स्थिरता बनी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे।
लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। आज भाग्य से धन: लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक चिंता बढ़ सकती है। अपने पाचन तंत्र पर ध्यान दें।
उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा।
लव: परिवार तथा प्रेम जीवन में शांति रहेगी। 
धन: निवेश शुभ रहेगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत में अच्छी ऊर्जा बनी रहेगी। 
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमियों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। 
धन: धन: निवेश से लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: गला या त्वचा संबंधित छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है।
स्वास्थ्य: गला या त्वचा संबंधित छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है।
उपाय: तुलसी को जल चढ़ाएं।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनाए रखें। 
लव: परिवार की समस्या दूर होगी और संतुलन बना रहेगा।
धन: धन: लाभ होगा, रुकावटें दूर होंगी। 
स्वास्थ्य: पैरों में थकान हो सकती है, आराम करें। 
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में कार्यकुशलता से कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाएंगे।
लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। 
धन: धन: लाभ होगा। निवेश शुभ रहेगा। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: व्यापार में लाभदायक दिन। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा। 
लव: प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। 
धन: आज धन: लाभ के योग हैं। निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। 
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: नौकरीपेशा को स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। 
लव: दांपत्य जीवन तथा प्रेम-प्रसंग में सुखद रहेगा। 
धन: रुका हुआ धन: प्राप्त होगा। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहें।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, नई शुरुआत हो सकती है।
लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 
धन: आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल है।
स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।
उपाय: गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कारोबार में भाग्य से धन: लाभ संभव है। छोटी यात्रा का योग।
लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। 
उपाय: तुलसी को जल चढ़ाएं।

