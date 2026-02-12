Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 12 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (07:02 IST)

1. मेष (Aries) Today 12 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई परियोजनाओं में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। धन: पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी स्किल अपडेट करने का समय है। लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आज अधिक धन खर्च से बचें, वरना बजट बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य: आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दान करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: व्यापार में नई साझेदारी लाभदायक रहेगी।

लव: आज किसी बात पर पार्टनर से अनबन हो सकती है। धन: कारोबार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें। उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर: आज कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। लव: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग है।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार हो सकते हैं। उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन और जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo) करियर: आज बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे। लव: पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए दिन अच्छा है।

6. कन्या (Virgo) करियर: छात्रों तथा नौकरीपेशा को खुशखबरी मिल सकती है। लव: लव पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। 7. तुला (Libra) करियर: नई नौकरी में बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है।

लव: अविवाहितों के विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है। धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कारोबा‍र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है।

लव: लव पार्टनर के व्यवहार से आपकी चिंता बढ़ सकती है। धन: आकस्मिक खर्च आने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें। उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: करियर के सिलसिले में विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे।

लव: किसी महिला मित्र से प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है। धन: आज कारोबारियों को पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: आज भारी सामान न उठाएं। उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।

लव: जीवनसाथी के साथ मतभेद सुलझेंगे। धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: लव पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। धन: व्यापारिक यात्रा से धन लाभ होगा। स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: आज 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। 12. मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर आपके सुझावों का स्वागत होगा।

लव: प्रेम जीवन में ठहराव महसूस करेंगे। धन: कारोबार में जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है।