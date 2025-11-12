Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 12 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (07:01 IST)

मेष (Aries) Today 12 November horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज आपके कार्यस्थल पर नई योजनाओं का आरंभ हो सकता है।

लव: रोमांटिक जीवन में थोड़ी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आप इसे समझदारी से सुलझा सकते हैं। धन: आज आपको आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।

वृष (Taurus) करियर: कार्यस्थल पर अपने कौशल को बेहतर बनाने का यह अच्छा समय है।

लव: प्रेम जीवन में खुशी और सामंजस्य बढ़ेगा। धन: वित्तीय मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी लें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें और स्वस्थ आहार लें। उपाय: शुक्रवार को वृक्षों को पानी दें।

मिथुन (Gemini) करियर: आज आपके कार्य में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। सहयोगी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें।

लव: रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है, लेकिन संवाद से समस्याओं का समाधान संभव है। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, कोई बड़ा खर्चा न हो, इसका ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें। उपाय: बुधवार को व्रत रखें और मीठा खाएं।

कर्क (Cancer) करियर: आज कार्यस्थल पर आपके सामने कोई नई चुनौती आ सकती है।

लव: प्रेम में सामंजस्य बनाए रखें। साथी के साथ समय बिताने की कोशिश करें। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है, लेकिन अचानक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य में कोई समस्या हो सकती है। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपके नेतृत्व का गुण उजागर हो सकता है। सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल रखें।

लव: प्रेम संबंधों में आज एक नयापन आएगा। धन: आज पैसों के मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है।

स्वास्थ्य: व्यायाम करें और खुद को ताजगी महसूस कराएं। उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: आज आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। थोड़े अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी।

लव: प्रेमी साथी की भावनाओं का सम्मान करें। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्चों से बचने की कोशिश करें।

तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ नए अवसर सामने आएंगे, जिन्हें आपको अवसर के रूप में देखना चाहिए।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। कुछ नए प्रस्ताव आ सकते हैं। धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आपको पुराने कर्ज को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक थकावट से बचने के लिए ध्यान रखें। उपाय: शुक्रवार को गौ माता को रोटियां खिलाएं।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है, लेकिन आप इसे सुलझाने में सफल होंगे। धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों को लेकर सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है। थोड़ी सी अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। उपाय: शनिदेव की पूजा करें।

धनु (Sagittarius) करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। आप अपने प्रयासों से अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकावट से बचने के लिए ध्यान और आराम करें। उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर अपने कार्य को पूरी तन्मयता से करें।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर काबू रखना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य: माता-पिता को सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखें। उपाय: शनिवार को तिल का तेल दीपक जलाएं।

कुम्भ (Aquarius) करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उपाय: रविवार को गाय को घास खिलाएं।

मीन (Pisces) करियर: मीन राशि के जातकों के लिए यह दिन कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ हलचल हो सकती है, लेकिन संवाद से इसे सुलझाने की कोशिश करें। धन: आर्थिक स्थिति में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।