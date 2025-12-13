Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 13 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (07:04 IST)

मेष (Aries) Today 13 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। बड़े लाभ की संभावना है।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और मजबूती आएगी। धन: आज किया गया धन का निवेश भविष्य में लाभ देगा।

वृषभ (Taurus) करियर: करियर में प्रगति के योग हैं। स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही से बचें।

उपाय: लाल वस्तु का दान करें। मिथुन (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्यार के मामले में गलतफहमी हो सकती है। धन: नई योजनाएं अच्छी आमदनी का ज़रिया बनेंगी।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे। उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे होंगे। धैर्य से स्थिति संभालें।

लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। धन: आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है।

स्वास्थ्य: मानसिक चिंता बढ़ सकती है। उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं। सिंह (Leo)

करियर: व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। लव: रिश्तों में स्थिरता और मधुरता आएगी।

धन: आज निवेश शुभ रहेगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे। स्वास्थ्य: आंखों में थकावट हो सकती है, आराम करें।

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं। कन्या (Virgo) करियर: कार्यप्रणाली में सुधार होगा। छात्रों के रुटीन कार्य पूरे होंगे।

लव: प्रेम की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं।

लव: परिवार की समस्या दूर होगी और संतुलन बना रहेगा। धन: धन लाभ होगा, काम की रुकावटें दूर होंगी।

स्वास्थ्य: पैरों में थकान हो सकती है, आराम करें। उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यकुशलता से कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाएंगे।

लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। धन: निवेश शुभ रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius) करियर: नौकरी/व्यापार में लाभदायक दिन। लव: प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें।

धन: आज धन: लाभ के योग हैं। निवेश से फायदा होगा। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मकर (Capricorn) करियर: कार्यकुशलता से नई ऊर्जा के साथ लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें। धन: आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहें।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं। कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता और सोचने की क्षमता सफलता दिलाएगी।

लव: प्रेम संबंध में आगे बढ़ने से पहले परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह लें। धन: निवेश के लिए अनुकूल दिन है।

स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। उपाय: गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें।

मीन (Pisces) करियर: कारोबार में आज भाग्य से धन लाभ संभव है। लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।