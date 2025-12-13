rashifal-2026

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 13 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

हमें फॉलो करें Today 13 December 2025 horoscope in Hindi

WD Feature Desk

, शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (07:04 IST)
मेष (Aries)
 
Today 13 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। बड़े लाभ की संभावना है। 
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और मजबूती आएगी। 
धन: आज किया गया धन का निवेश भविष्य में लाभ देगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Saphala Ekadashi 2025 Date: सफला एकादशी व्रत कैसे रखें और कब होगा इसका पारण?
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: करियर में प्रगति के योग हैं। स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही से बचें।
उपाय: लाल वस्तु का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: प्यार के मामले में गलतफहमी हो सकती है।
धन: नई योजनाएं अच्छी आमदनी का ज़रिया बनेंगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे। 
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे होंगे। धैर्य से स्थिति संभालें।
लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। 
धन: आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। 
स्वास्थ्य: मानसिक चिंता बढ़ सकती है। 
उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। 
लव: रिश्तों में स्थिरता और मधुरता आएगी।
धन: आज निवेश शुभ रहेगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे।
स्वास्थ्य:  आंखों में थकावट हो सकती है, आराम करें।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यप्रणाली में सुधार होगा। छात्रों के रुटीन कार्य पूरे होंगे। 
लव: प्रेम की स्थिति सामान्य बनी रहेगी।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है।
उपाय: हरे वस्त्र पहनें और तुलसी को जल चढ़ाएं।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 08 से 14 दिसंबर 2025 तक, क्या कहते हैं आपके मूलांक के सितारे?
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं। 
लव: परिवार की समस्या दूर होगी और संतुलन बना रहेगा।
धन: धन लाभ होगा, काम की रुकावटें दूर होंगी। 
स्वास्थ्य: पैरों में थकान हो सकती है, आराम करें। 
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यकुशलता से कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाएंगे। 
लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा।  
धन: निवेश शुभ रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: नौकरी/व्यापार में लाभदायक दिन।
लव: प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। 
धन: आज धन: लाभ के योग हैं। निवेश से फायदा होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। 
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यकुशलता से नई ऊर्जा के साथ लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। 
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें। 
धन: आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहें। 
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता और सोचने की क्षमता सफलता दिलाएगी। 
लव: प्रेम संबंध में आगे बढ़ने से पहले परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह लें।
धन: निवेश के लिए अनुकूल दिन है।
स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।
उपाय: गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कारोबार में आज भाग्य से धन लाभ संभव है। 
लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। 
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।ALSO READ: Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

13 December Birthday: आपको 13 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

