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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Beautiful photos of the 12 zodiac signs with daily horoscope messages in the image caption
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (07:03 IST) Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 (14:30 IST)
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1. मेष (Aries)

करियर: नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। 
धन: निवेश के लिए समय उत्तम है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। 
उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें।ALSO READ: सोमवती अमावस्या क्यों हैं इस बार खास, जानें महासंयोग, पूजा मुहूर्त और विधि
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद से बचें।
लव: प्रेम रिलेशनशिप के मुद्दे बातचीत से सुलझाएं।
धन: बचत पर ध्यान देना जरूरी है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। 
उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज नौकरी में पदोन्नति के योग हैं।
लव: जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।
धन: अचानक धन लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। 
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील आज फाइनल हो सकती है। 
लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे। 
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कारोबार में आपके निर्णय सही साबित होंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। 
स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: अधूरी योजनाओं को पूरा करने का समय है। 
लव: प्रेमीजन रिश्ते में ईमानदारी रखें।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी होगी। 
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो रुकें।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं। 
धन: आज निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है।
स्वास्थ्य: खुद को एक्टिव महसूस करेंगे।
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Weekly Horoscope June 2026: 08 से 14 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरी में छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें। 
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है। 
धन: रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है। 
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलने के संकेत हैं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का बोझ हो तो ब्रेक लेना जरूरी है।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। 
धन: भविष्य के लिए धन का निवेश करें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में कुछ नयापन आएगा। 
धन: किसी दोस्त से आर्थिक मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: व्यापार में लाभ होगा। 
लव: पुरानी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। दिन सुखद रहेगा।
धन: अचानक यात्रा पर धन खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।ALSO READ: मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर

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