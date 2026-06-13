Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जून, 2026)
दैनिक राशिफल: 13 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 (14:30 IST)
1. मेष (Aries)
करियर: नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।
धन: निवेश के लिए समय उत्तम है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद से बचें।
लव: प्रेम रिलेशनशिप के मुद्दे बातचीत से सुलझाएं।
धन: बचत पर ध्यान देना जरूरी है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।
उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज नौकरी में पदोन्नति के योग हैं।
लव: जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।
धन: अचानक धन लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील आज फाइनल हो सकती है।
लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कारोबार में आपके निर्णय सही साबित होंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: अधूरी योजनाओं को पूरा करने का समय है।
लव: प्रेमीजन रिश्ते में ईमानदारी रखें।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी होगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो रुकें।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं।
धन: आज निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है।
स्वास्थ्य: खुद को एक्टिव महसूस करेंगे।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरी में छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें।
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है।
धन: रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलने के संकेत हैं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: काम का बोझ हो तो ब्रेक लेना जरूरी है।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
धन: भविष्य के लिए धन का निवेश करें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में कुछ नयापन आएगा।
धन: किसी दोस्त से आर्थिक मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: व्यापार में लाभ होगा।
लव: पुरानी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। दिन सुखद रहेगा।
धन: अचानक यात्रा पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द महसूस हो सकता है।
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