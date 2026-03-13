Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 13 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा घर में हो सकती है। धन: अचल संपत्ति में निवेश का विचार बन सकता है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रह सकता है। लव: रिश्तों में नयापन लाने के लिए कुछ खास प्लान करें।

धन: बचत की योजना बनाना भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य: गले में इंफेक्शन की समस्या हो सकती है।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: आज आपकी संचार क्षमता आपको कोई बड़ी डील दिलाने में मदद करेगी।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। धन: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। 4. कर्क (Cancer) करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। धन: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं। 5. सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा।

लव: पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए अच्छा दिन है। धन: धन के दिखावे में अधिक खर्च न करें।

स्वास्थ्य: प्रतिदिन सुबह की सैर जारी रखें। उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है।

7. तुला (Libra) करियर: आज नौकरीपेशा लोगों को बॉस का साथ मिलेगा। लव: पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा।

धन: कारोबारियों को अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। स्वास्थ्य: कमर या पीठ के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज मेहनत का फल प्रमोशन के रूप में मिल सकता है।

लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। धन: लॉटरी या सट्टा बाजार से दूर रहें। स्वास्थ्य: एलर्जी या स्किन संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: आज हल्दी का दान करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: छात्रों को अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे।

लव: किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। धन: आज संपत्ति की खरीद-बिक्री में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: भारी शारीरिक श्रम से बचें। उपाय: चने की दाल का दान करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है।

लव: घर के मामलों में साथ मिलकर निर्णय लें। धन: बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी है। स्वास्थ्य: रात को सोने से पहले ध्यान करें।

उपाय: हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरी में पदोन्नति से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ चल रही अनबन खत्म होगी। धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से खुद को सक्रिय महसूस करेंगे।

उपाय: जरूरतमंदों को काले चने का दान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: नौकरी बदलने के लिए यह समय उत्तम है।

लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। धन: धन की बचत करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।