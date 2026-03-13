Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 मार्च, 2026)
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (07:04 IST)
Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (15:19 IST)
1. मेष (Aries)
Today 13 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा घर में हो सकती है।
धन: अचल संपत्ति में निवेश का विचार बन सकता है।
स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप के मरीज थोड़ा सावधान रहें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रह सकता है।
लव: रिश्तों में नयापन लाने के लिए कुछ खास प्लान करें।
धन: बचत की योजना बनाना भविष्य के लिए अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: गले में इंफेक्शन की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज आपकी संचार क्षमता आपको कोई बड़ी डील दिलाने में मदद करेगी।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं।
धन: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा।
लव: पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए अच्छा दिन है।
धन: धन के दिखावे में अधिक खर्च न करें।
स्वास्थ्य: प्रतिदिन सुबह की सैर जारी रखें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।
लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है।
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी विकार हो सकते हैं।
7. तुला (Libra)
करियर: आज नौकरीपेशा लोगों को बॉस का साथ मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा।
धन: कारोबारियों को अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: कमर या पीठ के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज मेहनत का फल प्रमोशन के रूप में मिल सकता है।
लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।
धन: लॉटरी या सट्टा बाजार से दूर रहें।
स्वास्थ्य: एलर्जी या स्किन संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज हल्दी का दान करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: छात्रों को अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे।
लव: किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
धन: आज संपत्ति की खरीद-बिक्री में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: भारी शारीरिक श्रम से बचें।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: घर के मामलों में साथ मिलकर निर्णय लें।
धन: बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी है।
स्वास्थ्य: रात को सोने से पहले ध्यान करें।
उपाय: हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नौकरी में पदोन्नति से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ चल रही अनबन खत्म होगी।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से खुद को सक्रिय महसूस करेंगे।
उपाय: जरूरतमंदों को काले चने का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: नौकरी बदलने के लिए यह समय उत्तम है।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: धन की बचत करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।